Geçen hafta Perşembe günü Irak'taki İran destekli Şii milisler tarafından düzenlenen İHA saldırısı, Suudi Arabistan'ı Doğu-Batı boru hattını kapatmaya zorladı.

Son görüntüler ise dünya petrolünün yüzde 5'inin geçtiği boru hattının son durumunu gözler önüne serdi.

Husi İHA saldırısı sonucu pompa tesisi hasar alan boru hattından çekilen uydu görüntülerinde, yaşanan ağır hasar belgelendi.

Aynı zamanda Yemen'deki İran destekli Husiler de geçtiğimiz hafta krallığın güneyindeki enerji altyapısına füze ve İHA saldırıları düzenledi.

İran ile Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler arasında Hürmüz Boğazı'ndaki nakliyatı ve geçiş güvenliğini düzenlemeyi hedefleyen üst düzey toplantı, bölgesel görüş ayrılıkları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Umman'ın Salalah kentinde pazartesi günü yapılması öngörülen zirvede, Tahran ve Maskat yönetimleri arasında hazırlanan geçici geçiş anlaşmasının bölgesel düzeyde desteklenmesi hedefleniyordu.

İran, ABD ablukası sürerken Hürmüz Boğazı'nı açmayacağını yineledi. Erteleme kararının ardından küresel petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

DÜNYAYA UMUT OLACAK GÖRÜŞME ERTELENDİ

Erteleme kararı, Suudi Arabistan'da tırmanan enerji krizinin gölgesinde alındı.

Husilerin Kızıldeniz kıyısı boyunca güneye ilerleyerek küresel deniz ticareti için kritik önemdeki Babülmendep Boğazı üzerindeki denetimlerini artırmaları bölgesel krizin boyutunu genişletti.

İran Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Muhammed Ali Bek ise resmi haber ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, görüşmenin bölge ülkelerinin talebi üzerine ertelendiğini belirtti.

Bek, "İran İslam Cumhuriyeti, Umman ile yakın istişare içinde, toplantının yapılması için uygun bir zamana ilişkin gerekli düzenlemeleri yapacaktır" dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Açılmanın sağlanması amacıyla yarın Salalah'ta yapılması planlanan bölgesel toplantı ertelenmiştir" ifadesini kullandı.

El-Busaidi paylaşımında ayrıca, "Bölgemizde istikrarı ve kalıcı iş birliğini destekleyen diyaloğu teşvik etme taahhüdümüzü sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Altı Körfkez ülkesi olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman ve Bahreyn'in dışişleri bakanlarını yaklaşık iki yıl sonra ilk kez İranlı mevkidaşlarıyla aynı masada buluşturması planlanan zirveye Irak'ın da katılması bekleniyordu.

Ancak dönem başkanlığını yürüten ve İran'ın misilleme saldırılarından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Bahreyn, cumartesi günü yaptığı açıklamada toplantıya katılmayacağını bildirdi.

PETROL YÜKSELDİ

İran ise liman ablukasının kaldırılması, petrol satış muafiyetinin yeniden tanınması ve dondurulan yurt dışı varlıklarına erişim sağlanması halinde boğazı tam olarak açacağını bildiriyor.

Görüşmelerin ertelendiğinin duyurulmasının ardından Asya piyasalarındaki haftalık açılışta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 artışla 108 doların üzerine çıktı.

Bölgedeki arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatları geçtiğimiz hafta da Suudi altyapısına yönelik saldırıların ardından 100 doları aşarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.