Ukrayna’nın önde gelen Avrupalı müttefikleri Fransa, İngiltere ve Almanya; Rusya ile olan savaşı sonlandırmak amacıyla Putin'i müzakere masasına çekmek için Kiev ile ortak planlar yürütüyor.

Avrupa'nın en büyük 3 ülkesinin yetkilileri iki tarafın da katılabileceği görüşmeleri kendi aralarında tartışmaya başladı.

Konuyla ilgili kişiler bu meselenin Ukraynalı muhataplarla da gizlice ele alındığını söyledi. Avrupa ülkeleri ise yorum yapmadı.

Bu diplomatik hareketlilik Volodimir Zelenski’nin sahadaki konumunun güçlendiği bir döneme denk geldi.

Zelenski de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede Avrupa ile yürütülen ortak diplomasiyi ele aldıklarını açıkladı.

PUTİN'İN UTANÇ KAYNAĞI

Müttefikler ABD öncülüğündeki görüşmelerin tıkanmasını ve Rus ordusunun ağır kayıplar vermesini bir fırsat haline geldi.

Ukrayna lideri Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda süreci “Avrupa’nın savaşı sona erdirmeye yardımcı olabilecek tüm diplomatik çabalara kesinlikle kendi sesiyle, kendi duruşuyla ve kendi katkısıyla katılması gerekiyor. O noktaya nasıl ulaşacağımız konusunda karşılıklı koordinasyon sağladık" sözleriyle açıkladı.

Avrupalı devletler bu adımla Rusya’nın sivillere ve enerji altyapısına yönelik kış dönemi gelecek saldırılarını engellemeyi amaçlıyor.

Ayrıca Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin savaş harcamalarının sürdürülemez olduğu yönünde Putin’i uyardığı bilgisi de Kremlin üzerindeki baskıyı artırdı.

Ukrayna’nın Rusya içlerine düzenlediği başarılı İHA saldırıları da bu diplomatik hamleyi destekleyen diğer unsurlar arasında.

Dün Ukrayna'nın 'Rusya Davosu' sırasında gerçekleştirdiği saldırı sırasında St. Petersburg'daki görüntüler, Putin için büyük bir utanç kaynağı oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu teklife sıcak bakıp bakmayacağı henüz bilinmiyor. Putin kendisini işgale karşı savunan Ukrayna’ya yardım eden Avrupalı liderleri daha önce defalarca suçlamıştı.

PUTİN İSTEKLİ

Rus lider bir anlaşma sağlamak için Washington’ı hala en önemli muhatap olarak görüyor. Buna rağmen Putin Kazakistan’da gazetecilere yaptığı açıklamada AB ile müzakere kapısını tamamen kapatmadı.

Putin,“Bugünün Batı Avrupa politikasındaki şu veya bu aktörle görüşüp görüşmeyeceğimize karar vermek bize kalmıştır. Onlar henüz kendi tercihlerini sunmadılar ve bunu yapıp yapmayacaklarını da göreceğiz. Bu veya şu politikacıyla görüşmeye ihtiyacımız olup olmadığını ya da onlara şu veya bu şekilde güvenip güvenemeyeceğimizi zaman gösterecek" dedi.

Avrupalı yetkililer Rusya ile görüşme konusunda nihai kararın tamamen Zelenski’ye ait olduğunu vurguladı.

Avrupa ülkeleri Ukrayna liderini onaylamadığı bir stratejiye asla zorlamayacaklarının da altını çizdi.

İngiltere Başbakanı Starmer’ın önümüzdeki günlerde Almanya’dan Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu konuyu görüşmesi bekleniyor.

Diplomatik çabalar sürerken Zelenski müttefiklerine baskıyı artırma çağrısı yapmaya devam etti.