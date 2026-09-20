Bu görüntüler savcılığı harekete geçirdi

Olay, 14 Eylül'de, Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, yol kenarında yatan 2 köpeğin üzerinden geçti. Sürücü, yoluna devam ederken köpekler can havliyle ayağa kalkarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaya tepki gösteren mahalleli, 4 gündür köpekleri görmediklerini ve haber alamadıklarını belirterek, hayatlarından endişe ettiklerini söyledi. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelinin Ankara'da olduğu belirlenirken, yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.