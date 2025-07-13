Bir süredir kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Bulut'un cenazesi için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Bulut'un naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene; AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da katıldı.
DİKKAT ÇEKEN ANLAR
Törene katılan Bilal Erdoğan cenaze namazı öncesinde, Bulut'un yakınlarına başsağlığı dilerken birçok kişinin de elini sıktı.
Bilal Erdoğan o sırada safta bekleyen Egemen Bağış'ın elini sıkmadı.
O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.