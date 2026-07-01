Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.

'BAĞIRIRSAN DAHA ÇOK VURURUM' DİYEREK DARBETTİ

Cemil Koç'un Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’yı darbettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Koç'un Ovezova'yı elleri ile ayaklarını bağlayıp yerde sürekleyerek tokat attığı anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde Koç'un Ovezova'ya 'Bağırırsan daha çok vururum' dediği görüldü.

Ayşe Tokyaz cinayeti dosyasında tutuklu bulunan Cemil K. hakkında yürütülen süreçte, Ovezova’nın ölümüne ilişkin hazırlanan 11 sayfalık bilirkişi raporu da dava dosyasına eklendi. Raporda, olay yeri inceleme bulguları, adli tıp raporları ve kriminal incelemeler birlikte değerlendirildi.

Bilirkişi raporunda, evin birçok noktasında kan lekelerinin tespit edildiği, bu bulguların sanığın “kedi tırmığı” ve “evcil hayvan tartışması” yönündeki savunmasıyla örtüşmediği kaydedildi. Raporda ayrıca, Ovezova’nın tırnaklarında hem maktule hem de sanığa ait DNA karışımının bulunduğu bilgisine yer verildi.

Cemil K.’nin olay sonrası yüzündeki çizikleri “kedi tırmığı” olarak açıkladığı, ancak raporun bu beyanın düşük ihtimal olduğunu değerlendirdiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ovezova’nın ölümünün, kafatası ve yüz bölgesindeki çoklu kırıklar, beyin kanaması ve iç organ yaralanmalarına bağlı geliştiği ifade edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde Cemil K. hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Öte yandan Cemil K.’nin, 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği ve hakkında daha önce “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “uyuşturucu kullanımı” gibi çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu da dosya kapsamındaki bilgiler arasında yer alıyor.Ayşe Tokyaz dosyasını da etkileyebilecek nitelikte olduğu değerlendirilen görüntülerin, yargılama sürecinde önemli bir delil olarak ele alınacağı belirtildi.

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