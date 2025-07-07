Romanya basınına konuşan yetkililere göre 39 yaşındaki Zin, motosikletinden inip ayıyı beslemeye çalıştı. Önce Zin'e yaklaşan ayı, ardından üzerine atlayarak onu ormanlık alanda bir uçuruma doğru sürükledi. Zin'in cep telefonunda saldırıdan hemen önce çekilmiş yakın plan ayı fotoğrafları bulundu.

Arges Orman Müdürlüğü Direktörü Armand Chiriloiu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Motosikletten indi ve ayıya yiyecek verdi. Telefonunda saldırı öncesi ayıya yaklaşırken çekilmiş birçok fotoğraf vardı. Bazıları yakın plandı" ifadelerini kullandı.

KURTARMA EKİPLERİ YETİŞEMEDİ

Independent UK'de yer alan habere göre olay yerinde bulunan diğer turistler acil servisi arayarak yardım istedi. Kurtarma ekipleri, ormancılar, itfaiyeciler ve polis olay yerine ulaşarak Zin'in cansız bedenini bir uçurumun dibinde buldu. Ancak ekipler de ayının saldırısına uğrama tehlikesi yaşadı.

Dağ kurtarma ekiplerinden Dragos Onea-Arges "Ayı bizi sürekli takip etti. Çok sinirliydi ve bize de birkaç kez saldırdı" dedi. Tehlike yaratmaya devam eden ayı, yetkililer tarafından vuruldu.

"BAKIN NE GÜZEL" DEMİŞTİ

Zin, ölümünden sadece bir gün önce sosyal medya hesabından ayılarla ilgili bir dizi yakın plan fotoğraf ve video paylaşmıştı. Bir videoda motosikletini sürerken bir ayının yanından geçiyor ve "Bakın, bir ayı! Ne kadar güzel" diyordu. Bir başka görüntüde ise ayının kendisine doğru yaklaştığını fark edip "Bana doğru geliyor" ifadelerini kullanıyordu...

Vahşi yaşam uzmanları, ayı saldırılarının artışında insan davranışlarının, ormansızlaşmanın ve iklim değişikliğinin büyük rol oynadığını vurguluyor. Beslenmek için şehir merkezlerine inen ayılarla karşılaşmak artık Romanya'da oldukça yaygın. Yetkililer, doğada vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında asla yaklaşılmaması ve beslenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bu tür girişimler hem insanlar hem de hayvanlar için ölümcül şekilde sonuçlanabiliyor.