Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen ve prestijli Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, küresel ısınmanın 2 dereceye ulaşması durumunda dünya nüfusunun çok daha büyük bir bölümünün aşırı sıcak koşullarla karşı karşıya kalacağını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 41’i risk altında yaşayacak.

MİLYARLARCA İNSAN SICAKLIKLA KARŞI KARŞIYA

Artı49'da yer alan habere göre, bilim insanlarının ısıtma (HDD) ve soğutma (CDD) derece günleri verilerini temel alarak hazırladığı çalışma, çarpıcı veriler sunuyor.

2010 yılında yaklaşık 1,54 milyar kişi (nüfusun yüzde 23’ü) bu koşullarda yaşarken, 2 derece ısınma senaryosunda bu rakam 2050'de 3,79 milyar insana ulaşacak.

En büyük etkinin Hindistan, Nijerya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan ve Filipinler’de hissedileceği; Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Laos ve Brezilya’nın da yüksek risk grubunda olduğu belirtildi.

Araştırma, soğutma ihtiyacındaki artışın enerji tüketimini ciddi oranda yükselteceğini, buna karşın ısıtma gereksiniminin azalacağını öngörüyor. Avusturya, Kanada, İsveç ve Birleşik Krallık gibi soğuk iklimli ülkelerde bile sıcak gün sayısının iki ya da üç katına çıkabileceği tahmin ediliyor. Binaların ve altyapının soğuk iklimlere göre tasarlandığı bu bölgelerde, ılımlı sıcaklık artışlarının bile klima yetersizliği nedeniyle orantısız etkilere yol açabileceği vurgulanıyor.

UZMANLAR ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Araştırma ekibinden Profesör Radhika Khosla, sonuçların "ciddi bir endişe kaynağı" olması gerektiğini belirterek, artan sıcaklık trendini tersine çevirmenin tek yolunun sürdürülebilir kalkınma ve karbon nötrlüğe dayalı politikalar olduğunu ifade etti. Bilim insanları, 1,5°C eşiğinin halihazırda geride bırakıldığını hatırlatarak, hükümetleri ve kent planlamacılarını iklime dayanıklı önlemler ile sürdürülebilir soğutma teknolojilerine acilen yatırım yapmaya çağırdı.