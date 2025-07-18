Türkiye’de vergi yükü vatandaşın sırtına yıkılırken, servetten değil emekten toplanan bu gelirlerin büyük bölümü faize gidiyor. Halk geçim derdindeyken, devletin kasası faize çalışıyor, sermayeden alınan Kurumlar Vergisi ise Gelir Vergisi’nin yarısını bile bulmuyor.

Bu yılın ilk altı ayında; saniyede 305 bin lira, dakikada 18 milyon 306 bin lira, saatte 1 milyar 98 milyon lira, günde 26 milyar 361 milyon lira vergi ödedik. Vatandaşlardan toplanan vergilerin saniyede 70 bin lirası, ayda da 185 milyar lirası faiz ödemesine gitti. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ‘’Freni patlayan ve kontrol dışına çıkan ekonomi vatandaşı ezip geçiyor’’ dedi.

ADALETSİZ VERGİ YÜKÜ

Meclis Plan Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, TBMM’de yaptığı açıklamada, vatandaşların gelirleri üzerinde adaletsiz bir vergi yükü olduğunu belirterek, ‘’Maaşlardaki erimeye, ekonomik krize isyan ediyoruz. Vatandaşlarımız saniyede 305 bin lira, dakikada 18 milyon 306 bin lira, saatte 1 milyar 98 milyon lira, günde 26 milyar 361 milyon lira olmak üzere yılın ilk altı ayında toplam 4 trilyon 771 milyar lira vergi ödedi’’ dedi ve şunları söyledi:

SANİYEDE 70 BİN LİRA

‘’Yılın ilk altı ayında vatandaşlarımızdan 1 trilyon 154 milyar lira Gelir Vergisi tahsilatı yapılırken sermayeden sadece 538 milyar 902 milyon lira Kurumlar Vergisi tahsilatı yapılabilmiş. Vergi adaleti nerede? Yine, yılın ilk altı ayında faiz gideri 1 trilyon 111 milyar oldu. Vatandaşlarımızdan toplanan vergilerin ayda 185 milyar lirası, saniyede 70 bin TL’si faiz ödemesine gitti.”

HANGİ VERGİLERİ ÖDÜYORUZ?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın listesine göre 200’ü aşkın vergi türü bulunuyor. Mükellefler farklı vergiler ödese de herkesin ödemekle yükümlü olduğu ana vergiler ise şöyle: Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV), Damga Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV), Veraset ve İntikal Vergisi, Gelir Vergisi, Çevre ve Temizlik Vergisi.