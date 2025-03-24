Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta 9044,64 puandan kapanış gerçekleştirdi. BİST 100 endeksi iç siyasi gelişmelerin de etkisiyle yüzde 16,57 gibi yüksek oranda gerileme kaydetti.

Son gelişmeler değerlendirildiğinde; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ise kayyum atanmadı.

HANGİ GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK?

Ekonomistler, yeni haftada da yargı süreci ile ilgili muhtemel yeni haber akışlarının önemli olduğunu dile getiriyor. Diğer yandan döviz kurlarındaki gelişmelerin de enflasyon için önemine işaret edilirken, faizlerde yaşanan artış ve düzenleyici otoritelerden gelebilecek yeni tedbirler, odak noktasında yer alacak.

TEMETTÜ VERİMLERİ YÜKSELDİ

Geçen hafta borsada yaşanan sert düşüşler, temettü verimliliklerini de yukarı çekti. Borsada en yoğun temettü ödemeleri de bu hafta yapılacak.

Bu hafta kâr payı ödeyecek şirketlere bakıldığında, İş Yatırım Menkul Değerler yüzde 11,34 temettü verimi ile dikkat çekti.

Bu hafta 12 borsa şirketi, yatırımcısına kâr payı dağıtımı yapacak. Bu şirketler, ödeyecekleri net temettü tutarları, tarihleri ve temettü verimlilikleri şöyle sıralanıyor:

24 MART 2025: Akçansa Çimento (AKCNS): 5,33 TL (Yüzde 2,99)

25 MART 2025: NUH Çimento (NUHCM): 8,59 TL (yüzde 3,25)

26 MART 2025

Akbank (AKBNK): 1,04 TL (Yüzde 1,93)

Agesa Hayat Ve Emeklilik (AGESA): 4,72 TL (Yüzde 3,36)

28 MART 2025

Anadolu Sigorta (ANSGR): 3,57 TL (Yüzde 3,65)

Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi (BRISA): 1,81 TL (Yüzde 2,13)

EGE Endüstri (EGEEN): 45,05 TL (Yüzde 0,50)

Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP): 0,60 TL (Yüzde 0,20)

Garanti Bankası (GARAN): 3,73 TL (Yüzde 3,48)

İş Bankası (ISCTR): 0,15 TL (Yüzde 1,28)

İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN): 4,82 TL (Yüzde 11,34)

TÜPRAŞ (TUPRS): 6,62 TL (Yüzde 4,88)

Bu arada TUPRS temettü ödemesi, 28 Mart’ta ilk taksit olarak gerçekleşecek. Şirket, temettüde ikinci taksiti 30 Eylül’de dağıtacak. İkinci taksit ödemesi de hisse başına net 6,30 TL olarak gerçekleşecek.