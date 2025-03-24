İBB soruşturmasıyla birlikte dolarda yaşanan hareketlikten dolayı sektör kaynakları salı günü benzine, çarşamba günü motorine, perşembe günü de otogaza zam yapılacağını belirtirken, beklenen zam tutarları da arttı.
İstanbul’da ortalama 46.75 TL
Benzin fiyatlarında 1.30 TL’lik artış beklenirken, haftanın son işlem gününde yaşanan kur artışları zam tutarını litre başına 1.52 TL’ye taşıdı. Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1.10 TL’lik artış beklenirken, perşembe günü de otogaza gelmesi beklenen 65 kuruşluk zam tutarı 70 kuruşa çıktı. Zamlarla birlikte benzin fiyatının İstanbul’da ortalama 46.75 TL’ye, motorin fiyatının 46.51 TL’ye, otogaz fiyatının ise 27.29 TL’ye çıkması bekleniyor.