1. Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Haftanın aşk şampiyonu Boğalar! Venüs’ün doğrudan etkisi altındaki Boğa burcu, çekiciliği ve duygusal sıcaklığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni tanışmalar, samimi sohbetler ve uzun süredir aranan o “gerçek bağ” bu hafta hayatınıza dahil olabilir.

2. Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Merkür’ün olumlu açıları, Yengeç burcuna duygularını ifade etme kolaylığı kazandırıyor. Sosyal çevrenizden birinden hoşlandığınızı fark edebilir ya da bir arkadaş ortamında ani bir kıvılcım yakalayabilirsiniz. Kalbiniz için yeni bir sayfa açılabilir.

3. Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Geleneksel yapınızla çelişecek şekilde, bu hafta hayatınıza sürpriz bir aşk girebilir. Venüs-Uranüs kavuşumu, beklenmedik bir karşılaşma veya hızlı gelişen bir flört olasılığını artırıyor. Günlük rutininizde karşınıza çıkacak bu kişi, size kalbinizin unuttuğu heyecanı hatırlatabilir.

4. Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Mars’ın etkisiyle arzular yükseliyor, cesaret artıyor. Yay burcu bu hafta içgüdüsel davranabilir, duygularını açıkça ifade etme konusunda sınır tanımayabilir. Flörtler, hızlı gelişen ilişkiler ve tutkulu yakınlaşmalar gündemde.

5. Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Neptün etkisiyle hayal gücünüz zengin, kalbiniz açık. Aşkı bir masal gibi yaşamak isteyen Balıklar için bu hafta eski bir aşkın yeniden canlanması ya da uzun süredir platonik olarak ilgi duyulan bir kişiden sinyal alma ihtimali yüksek.