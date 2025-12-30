Yılbaşı haftasının gelmesiyle birlikte milyonlarca izleyiciyi yakından ilgilendiren "Bu hafta diziler var mı?" sorusu yanıt buldu.

Televizyon kanalları, reklam anlaşmaları ve yılbaşı özel programları nedeniyle sevilen yapımların yeni bölümlerine ara verme kararı aldı. İşte Kanal D, Show TV, ATV ve NOW gibi kanalların yılbaşı haftasına özel yayınları...

TV8: Her yıl olduğu gibi geleneği bozmuyor. "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programında ünlü isimlerin sahne performansları, müzik ve eğlence izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Kanal D: Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yerine "Derinlerdeki Dehşet" adlı sinema filmi izleyiciyle buluşacak. Ayrıca "Şarkılar Bizi Söyler" yılbaşı özel bölümüyle ekranda olacak.

ATV: Bilgi ve heyecanın adresi "Kim Milyoner Olmak İster?", yılbaşına özel konukları ve sürpriz ödülleriyle ekranlara gelecek.

Show TV: Kahkaha dolu anlar için "Güldür Güldür Show"un en sevilen skeçlerinden oluşan kolaj bölümü yayınlanacak.

NOW: Müzikseverler için özel bir içerik hazırlayan kanalda, saat 22.30’da "Şevval Sam 30. Yıl Konseri" sanatseverlerle buluşacak.

Star TV: Yılbaşı klasiği haline gelen "İbo Show", izleyicileri müzik ve kahkaha dolu bir geceye davet ediyor. Arabesk müziğin sevilen ismi İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelecek olan bu bölümde, birbirinden ünlü konuklar, sevilen şarkılar ve sürpriz performanslar yeni yıl coşkusunu ekranlara taşıyacak.

Diziler ne zaman dönecek?

Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalar baz alındığında, dizilerin yılbaşı haftasını (Ocak ayının ilk haftası) "reklam arası" olarak değerlendirdiği görülüyor. Sevilen yapımların büyük bir çoğunluğunun Ocak ayının ikinci haftasından itibaren kaldığı yerden yeni bölümleriyle devam etmesi bekleniyor.