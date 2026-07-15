Küba’da ulusal elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle milyonlarca insan son bir hafta içinde ikinci kez karanlıkta kaldı. Küba Elektrik Birliği (UNE), yaşanan bu son arızanın 2026 yılı içindeki beşinci büyük sistem çöküşü olduğunu duyurdu.

Ulusal Elektrik Sistemi’nin tamamen devre dışı kaldığını bildiren yetkililer, arızanın kaynağına ilişkin henüz net bir gerekçe göstermedi. Kesintiler başkent Havana’nın bazı bölgelerinde 35 saati aşarken, pek çok eyalette vatandaşlar üç gündür elektriğe erişemiyor. Küba hükümeti, ABD yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlamış altyapı nedeniyle elektrik sisteminin "kritik" ve "son derece gergin" bir aşamada olduğunu kabul ediyor.

"ASIL TEHDİT ABLUKA"

Elektrik krizinin gölgesinde, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ABD’nin 13 Temmuz’da açıkladığı ek yaptırım kararlarına sert tepki gösterdi. Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD hükümeti, Küba halkına ve yaşam koşullarına karşı yürüttüğü savaşı tırmandırıyor. Alınan tek taraflı zorlayıcı kararlar, ülke nüfusunun tamamını cezalandırma amacının açık bir göstergesidir. Küba bir tehdit değildir, asıl tehdit ablukadır."

Ülkede benzer bir kriz en son 6 Temmuz’da yaşanmış, ulusal şebekenin tamamen çökmesinin ardından elektrik hizmeti ancak 36 saatlik bir çalışmayla kademeli olarak yeniden sağlanabilmişti.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Son 6 yıldır ağır bir ekonomik krizle mücadele eden Küba, elektrik kesintilerinin yanı sıra temel gıda ve ilaç kıtlığıyla da karşı karşıya. Üretimdeki sert düşüş, yüksek enflasyon ve yerel para birimi pesonun değer kaybı ülkedeki ekonomik darboğazı daha da derinleştiriyor. Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 oranında daralacağını öngörüyor.