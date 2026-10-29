İngiltere’nin başkenti Londra’da toplu taşıma hizmeti veren bir belediye otobüsü şoförü, yolculuk sırasında araç içinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar ve diğer yolcuları rahatsız eden alışkanlıklar hakkında uyarılarda bulundu.

Londra Ulaşım İdaresi'nin sosyal medya kanalları üzerinden kamuoyu duyurusu formatında bir video yayımlayan Vicardi isimli otobüs şoförü, araç içi düzeni korumak ve yolculuk konforunu artırmak adına yolcuların uygulaması gereken pratik önlemleri paylaştı.

KÜÇÜK BİR SELAMLAŞMA YETERLİ

Yolcuların araca binerken sergileyebileceği en olumlu davranışın sürücüyü selamlamak olduğunu aktaran Vicardi, uzun sohbetlere gerek duyulmaksızın verilecek kısa bir selamın, bir teşekkürün veya bir baş hareketinin çalışma motivasyonuna olumlu katkı sağladığını belirtti.

BÜYÜK ÇANTALAR VE ACİL ÇIKIŞLAR İÇİN UYARI

Şehir içi otobüslerde bagaj depolama kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çeken şoför, özellikle büyük hacimli sırt çantaları taşıyan yolcuların yoğun saatlerde bu eşyaları yere indirmesi gerektiğini ifade etti.

Şoför Vicardi; koridorların, kapı çıkışlarının ve engelli/yaşlı yolculara ayrılmış öncelikli koltuk alanlarının eşyalarla kapatılmaması gerektiğinin altını çizdi. İşletmelerin belirlenen standartları aşan eşyaları araca almama veya sınırlandırma yetkisi bulunuyor.

ARKA KISIMLARA İLERLEME ÇAĞRISI

Araç içindeki yolcu dağılımına da değinen Vicardi, kalabalık seferlerde ön kapı civarında duraklamak yerine aracın orta ve arka bölümlerindeki boş alanlara doğru ilerlenmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, hareket halindeki otobüslerde ayakta durmakta zorlanan yolcular için sosyal platformlarda paylaşılan tavsiyeler arasında; dizleri kitlemeden hafif bükülü tutmanın sarsıntılara karşı dengeyi koruduğu ve ayakları omuz genişliğinde açarak sağlam bir zemin oluşturmanın düşme riskini azalttığı belirtildi.