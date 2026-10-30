Amerika Kıtası turnesinde heyecan, Birleşik Devletler'deki nefes kesen yarışın ardından Meksika'nın başkenti Mexico City'ye taşındı. 4 kilometre 304 metre uzunluğundaki yüksek irtifalı efsanevi Hermanos Rodriguez Pisti’nde koşulacak sezonun 19. Grand Prix'sinde pilotlar, 71 tur boyunca asfalt üstünde kıyasıya bir mücadele verecek.

Pazar günü koşulacak yarışın dünya çapındaki bir numaralı gündem maddesi ise Mercedes adına yarışan Kimi Antonelli'nin tarihi şampiyonluk eşiği oldu.

İLK 9 ANTONELLİ'Yİ TARİHE GEÇİRECEK

Austin'deki ABD Grand Prix’sinde damalı bayrağı en önde görerek hanesine dev bir galibiyet daha yazdıran İtalyan pilot, pilotlar klasmanında en yakın takipçisi George Russell’ın 123, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’ın ise 124 puan önünde yer alıyor.

Meksika GP'sinde ilk 9 sıra içerisinde finiş görmesi halinde Antonelli, rakiplerinin alacağı sonuçları beklemeden dünya şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Hatta İtalyan sürücü yarıştan puansız ayrılsa dahi, Russell ve Hamilton ikilisinin yarışı kazanamaması durumunda şampiyonluk kupası yine genç pilota gidecek. Bu senaryolardan birinin gerçekleşmesiyle birlikte Antonelli, Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olarak motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

TAKIMLAR ŞAMPİYONASINDA DÜĞÜM

Pilotlar klasmanındaki tarihi düğümün yanı sıra takımlar şampiyonasında da son yılların en büyük hesaplaşması yaşanıyor. ABD GP’sinin ardından hem Red Bull hem de McLaren takımları 355'er puana ulaştı.

Sezon genelindeki ikincilik sayılarının üstünlüğü sayesinde sıralamada Red Bull zirvede yer alsa da iki dev üretici arasındaki puan eşitliği Meksika'daki taktik savaşını zirveye taşıyacak.

PEREZ'DEN ÇİFTE BAYRAM

Meksika hafta sonu, ev sahibi pilot Sergio Perez için de unutulmaz bir kilometre taşına dönüşecek. Kendi seyircisinin tutkulu desteği altında piste çıkacak olan deneyimli pilot, kariyerinin 300. Formula 1 Grand Prix startını alacak.

Yarış öncesinde geleceğine dair belirsizlikleri de sonlandıran tecrübeli sürücü, bünyesinde bulunduğu Cadillac takımıyla sözleşmesini 2029 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu. Formula 1'e yeni adım atan ve ilk sezonunda henüz puanla tanışamayan Amerikan ekibinin gelişim projesine liderlik eden Perez, 300. yarışını kendi evinde çifte kutlamayla taçlandıracak.