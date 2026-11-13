Astrolog Elizabeth Brobeck, bu tarihle ilgili önemli bir müjde veriyor: "13 Kasım sizin için bir dönüm noktası olacak. İşler çok daha iyi ve kolay bir hale gelecek." Bu olumlu değişim iş hayatınıza, ilişkilerinize, maddi durumunuza ve özellikle de iletişiminize doğrudan yansıyacak. İşte derin bir nefes alacak o 3 burç...

1. İkizler

İletişim gezegeni Merkür, sizin yönetici gezegeninizdir. Bu nedenle Merkür'ün 13 Kasım'da ileri hareketine geçmesi, en çok sizin hayatınızda olumlu etkiler yaratacak. Son dönemde yaşadığınız tüm iletişim kazaları ve yanlış anlaşılmalar tamamen ortadan kalkıyor. Partnerinizle bağ kurmakta ya da iş yerinde fikirlerinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız, bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor.

2. Başak

Sevgili Başak, 2026 yılı sizin için biraz yavaş ve yorucu ilerledi. İlişkilerden kariyere kadar hayatınızın pek çok alanında istediğiniz hıza ulaşamadınız. Sayısız engelle karşılaştınız ve zaman zaman geriye adım atmak zorunda kaldınız. Yönetici gezegeniniz Merkür, 13 Kasım'da Akrep burcunda düz hareketine geçtiğinde hayatınız yeniden hız kazanacak.

Üstelik bu süreçte yalnız değilsiniz; hem evrenin hem de çevrenizdeki insanların güçlü desteğini arkanıza alıyorsunuz. Bu olumlu rüzgar en çok da banka hesabınıza yarayacak.

Astrolog Helena Hathor bu durumu şöyle özetliyor: "Paranız nihayet bereketlenmeye ve akmaya başlayacak. İnsanlardan sürpriz hediyeler alabilirsiniz." Bunun yanı sıra iş yerinde takdir görebilir, hatta beklediğiniz o terfiyi alabilirsiniz.

3. Akrep

Zor günler sizin için de resmen bitti; çok şanslısınız Akrep! Astrolog Brobeck, "13 Kasım'dan itibaren işler senin için büyük ölçüde iyileşiyor" diyerek bu yeni dönemi müjdeliyor. Merkür, Ekim ayından bu yana sizin burcunuzda geri hareketindeydi ve bu durum size derin bir iç muhasebe yaptırdı.

O dönemde somut adımlar atamasanız bile çok önemli dersler çıkardınız. Artık ne istediğinizi ve nerede durmanız gerektiğini çok net biliyorsunuz. İletişim gezegeni 13 Kasım'da ileri hareketine geçtiğinde önünüzde hiçbir engel kalmayacak. Gözünüz artık sadece hedefte ve evren bu yolda sizi tam anlamıyla destekliyor.

Elbette zorlukların bitmesi çabanızın sona erdiği anlamına gelmiyor. Başarıya ulaşmak için bir dönüşüm geçirmeniz gerektiğinin farkındasınız ve bu değişime hazırsınız. Beklediğiniz onayı aldığınız an hiç vakit kaybetmeden harekete geçeceksiniz. Bu yeni dönem; heyecan verici fırsatlar ve size iyi gelecek yeni insanlarla dolu. Astrolog Brobeck, "Kendinizle çok daha uyumlu insanlarla bir arada olacaksınız" diye ekliyor. Yanınızda doğru insanlar varken, potansiyelinizin sınırı gerçekten de gökyüzü kadar geniş olacak.