Cem YILDIRIM

Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, PKK’nın silah bırakmayacağını belirterek “Bu haini çıkarma planıdır” yorumunu yaptı. SÖZCÜ’ye konuşan Köse şunları söyledi: “Ömür boyu hapse mahkum olmuş vatan haininden medet umar hale gelmişsen, ondan icazet- görüş alır duruma gelmişsen, halkın karşına çıkıp söyleyecek tek sözün olamaz. Terör örgütünden yardım beklemek kabul edilemez. Bu işin olacağına kesinlikle inanmıyoruz ve de karşıyız.”

Başkan Köse, bu konuda ülkenin taviz vermemesi gerektiğini aktararak “Bunları memnun edebilmek için okullardan andımız kaldırıldı, resmi kurumlardan T.C ibaresi kaldırıldı. Devlet Bahçeli’nin ‘Gelsin TBMM’de konuşsun’ demesi ise bardağı taşıran son damla oldu” dedi. Köse şöyle devam etti:

SİLAH BIRAKMAZ

“En önemlisi de devletler terör örgütüyle pazarlık yapmaz. Bu terör örgütleri Almanya’da, İtalya’da da vardı ama hiçbiri masaya oturup pazarlık yapmadı. Bir hainden medet umar hale gelmişsen artık senin pilin bitmiştir. Kesinlikle silah bırakmayacaklar.

Bu haini çıkarma planıdır başka bir şey değildir. Türkiye’nin onur ve gururuyla oynanamaz. Sözde heyetin olduğu bu parti Türkiye’nin lehine olan her şeye karşı çıktı.”

FEDERASYONUN DUVARI ŞEHİT FOTOĞRAFI DOLU

Hamit Köse, Türkiye’nin onuru ve gururuyla oynandığını belirtti ve Türkiye’nin taviz vermemesi gerektiğini belirtti.