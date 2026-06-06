Dünyanın en izole ve kendine has flora-faunasına sahip ada kıtası olan Avustralya, tarihinin en büyük biyolojik güvenlik krizlerinden birini atlattı.

Avustralya İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığı, Yeni Güney Galler eyaletindeki Bathurst şehrinde faaliyet gösteren yasa dışı bir ticari yetiştiriciye operasyon düzenledi. Baskında ele geçirilen egzotik omurgasız hayvanların sayısı, ülkenin adli ve bilimsel tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Islık çalarak tehdit ediyorlar

Ele geçirilen canlıların başında, dünyanın en büyük hamamböceği türlerinden biri olarak kabul edilen ve tehlike anında çıkardıkları ses nedeniyle "Madagaskar Tıslayan Hamamböceği" olarak adlandırılan dev egzotik tür geliyor.

Bu böceklerin yarattığı sismik tehdit sadece isimleriyle sınırlı değil:

Muazzam Boyutlar: Sıradan bir Avustralya hamamböceği en fazla 3 santimetreye kadar büyüyebilirken, bu istilacı Madagaskar türü tam 7.5 santimetreye ulaşan devasa bir zırhlı gövdeye sahip.

Ucuz Sürüngen Yemi Tuzağı: Avustralyalı ünlü yılan yakalayıcısı Stefanie Lesser’ın açıklamalarına göre, bu devasa böcekler çok hızlı üredikleri ve aşırı besleyici oldukları için, yasa dışı yollarla "ucuz sürüngen yemi" olarak piyasaya sürülüyor. Sürüngen sahipleri, tek bir dev böcekle evlerindeki yılan veya kertenkeleleri doyurabildikleri için bu yasa dışı pazara gizlice talep oluşturuyor.

Neden bu kadar tehlikeli: Dünyanın en katı kanunları devrede

Avustralya’ya bu tarz yabancı böceklerin ithal edilmesi, evde beslenmesi, üretilmesi veya ticari olarak satılması anayasal olarak kesinlikle yasak. Kıta, benzersiz vahşi doğasını korumak adına dünyanın en katı biyolojik güvenlik (biosecurity) yasalarına sahip.

Çevre Bakanlığı, ele geçirilen 100 bin istilacı hamamböceğinin hiçbir zaman çevresel etki testinden geçmediğini vurgulayarak ölümcül senaryoyu şöyle açıkladı:

"Bu egzotik türlerin doğaya tek bir adet bile salınması veya şantiyeden kaçması, yerel ekosistemi tamamen felç edebilir. Kıtamızda bulunmayan ölümcül patojenleri ve hastalıkları yayarak nadir bulunan yerel hayvan türlerimizi yok edebilir, tarım arazilerimize milyonlarca dolarlık geri dönüşsüz zararlar verebilirler."

100 bin böcek için "idam" kararı verildi

Bakanlık sözcüsü, Avustralya’nın eşsiz biyolojik çeşitliliğini koruma konusunda sıfır tolerans politikası uyguladıklarını ve bu ulusal çevre suçunu işleyenlerin en ağır cezalarla kovuşturulacağını ilan etti. Sürüngen sahiplerine seslenen yetkililer, illegal egzotik türler yerine yerli cırcır böcekleri veya yasal yerel böcekleri kullanmaları çağrısında bulundu.

Piyasa değeri 120.000 Euro olan ve biyolojik birer saatli bomba olarak görülen 100 binden fazla hamamböceği, çevre laboratuvarlarında özel yöntemlerle tamamen imha (itlaf) edilecek.