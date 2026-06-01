Pazar günü yayımlanan deneysel bir ilacın test sonuçları, yüzbinlerce kişinin yaşam umudu oldu. Pankreas kanserine karşı geliştirilen ilaç hastaların ömrünü iki katına çıkardı.

Daraxonrasib adlı bu yeni ilaç ileri evre pankreas kanseri hastalarının ömrünü uzattı. Yüzlerce hasta bu ilaçla hayata tutundu.

New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırma kapsamında kemoterapiye yanıt vermeyi bırakan 500 hasta, yeni ilaca iyi tepki verdi.

Sonuçlar Chicago'daki Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında büyük bir ilgiyle paylaşıldı.

Araştırmaya liderlik eden UCLA uzmanlarından Dr. Zev Wainberg "Bu ilaç kanseri tamamen iyileştirmiyor fakat yine de tıp dünyası için ileriye doğru atılmış çok büyük bir adım anlamına geliyor" dedi.

HASTALARA UMUT OLDU

Pankreas kanseri erken evrede teşhis edilmesi çok zor olduğu için en ölümcül kanser türleri arasında yer alıyor.

Erken tehşis edilmediğinde hızla öldüren hastalığa yakalananların sadece yüzde 13'ü 5 yıl yaşayabiliyor.

Yeni ilaç ise tümör büyümesini besleyen ve hastaların yüzde 90'ından fazlasında görülen mutasyona uğramış bir proteini engelliyor.

Bu protein karmaşık yapısı nedeniyle onlarca yıldır tedavi edilemez kabul ediliyordu. Geliştirilen yeni ilaç bir tür moleküler yapıştırıcı kullanarak bu kanser yapısına doğrudan bağlanmayı başarıyor.

Çalışmada yer almayan Dr. Andrew Coveler ise sistemin öncekilerden tamamen farklı çalıştığını belirtti.

KEMOTERAPİ YÜKÜNÜ HAFİFLETTİ

Klinik test sonuçlarına göre yeni ilacı günlük hap olarak alan hastaların ölüm riski standart kemoterapiye kıyasla yüzde 60 oranında azaldı.

Kemoterapi alan hastalar ortalama 6,7 ay yaşarken daraxonrasib kullanan hastalar 13,2 aylık bir medyan hayatta kalma süresine ulaştı.

Uzmanlar bunun kemoterapi karşısında belirgin bir üstünlük gösteren ilk ilaç olduğunu vurguladı.

Hap şeklindeki bu yeni tedavi sadece yaşam süresini uzatmakla kalmıyor ayrıca daha az yan etkiyle daha yüksek bir yaşam kalitesi sunuyor.

Tümörleri küçülen hastalar ağrılarının hafiflediğini bildirirken tedaviyi kemoterapi grubuna göre çok daha uzun süre sürdürebiliyor.