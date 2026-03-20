Zeka söz konusu olduğunda hepimiz karmaşık kriterler ve zorlayıcı testlerin içerisinde kaybolup gidiyoruz. Ancak uzmanlar yaratıcı zekaya sahip IQ'su yüksek kişilerin diğer insanlardan ayrıldığı noktaların küçük gündelik farklar olduğunu belirtiyor. Eğer sizler de bu davranışları sergiliyorsanız yüksek yaratıcı zekaya sahip olabilirsiniz.

YARATICI ZEKANIZ YÜKSEK OLABİLİR

Zeka dendiğinde herkesin aklına sınavlarda alınan yüksek notlar ve belirli alanlarda yüksek başarı gelebilir. Ancak zekanın farklı türleri vardır ve bu türlerin hepsi notlarla ilgili değildir. European Business School'un tanımına göre yaratıcı zekaya sahip bir kişi yeni fikirler üretebilen ve özgün çözümler geliştirebilen kişidir. Aynı zamanda yeni alışılagelmişin dışına çıkarak yeni yöntemler bulan ve problemleri çözen kişidir.

Bu da bir ekipte kesinlikle istenecek kişi olduğunuzu gösteriyor. Karşılaştığınız hemen her sorunu çözebilen kişiler olmanız sizi bu anlama ön plana çıkarıyor. Mantı ve hayal gücünü birleştirebilme yeteneğiniz sizi bir adım ileri atıyor.

BU DAVRANIŞI SERGİLEYENLERDE GÖRÜLÜYOR

Yaratıcı zekaya sahip olup olmadığınızı belli eden bazı davranışlar bulunuyor. Psikoloji ve Davranış Analizi Uzmanı Alice Boyes'a göre daha önce işe yaramamış şeyleri tekrar denemekten korkmamak, zihninizin birbirinden zıt fikirler ile dolu olması, denemeye ve keşfetmeye açlık duymanız, açık fikirli olmanız ve karşınıza çıkan her tür bilgi üzerine derinlemesine düşünme eğiliminiz yaratıcı zekaya sahip olabileceğinizi gösteren işaretlerdir.

Ama tabii ki tüm bunların arkasında zekanızı belli eden özellik merakınız oluyor. Merak tüm bu özelliklerin temeli olarak biliniyor. Eğer kendinizi bu işaretler ile eşleyebiliyorsanız bu yaratıcı zekaya sahip olduğunuzu gösterebilir. Bu özelliği pratiğe dökmek ve kullanıp geliştirmekten çekinmemelisiniz. Sahip olduğunuz yüksek zekayı kullanmak size iyi gelecektir.