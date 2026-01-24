Resmi kayıtlara ilk kez 2013 yılında giren vakalarda, bölge sakinlerinin günlük aktiviteleri sırasında aniden derin uyku moduna geçtiği gözlemlendi. Yapılan incelemeler, bu durumun sadece saatlerle sınırlı kalmadığını, bazı vakaların bir haftaya varan sürelerle uykuda kaldığını ortaya koydu.

Hastalık sonrası uyanan bireylerde rapor edilen klinik bulgular şunlar: Geçici hafıza kaybı, halüsinasyonlar ve yönelim bozukluğu. Yürüme güçlüğü, konuşma zorluğu ve şiddetli denge kaybı. Köy nüfusunun yaklaşık %25’inin en az bir kez bu tabloyu yaşadığı bildirildi.

UZMANLAR NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Hastalığın nedenini saptamak üzere bölgeye gönderilen uzman ekipler; radyasyon, toksikoloji ve mikrobiyoloji alanlarında kapsamlı taramalar yapmıştır.

Köy yakınındaki Sovyet döneminden kalma kapalı uranyum madenleri mercek altına alındı. Bölgede radon gazı seviyeleri normal değerlerin üzerinde ölçülse de, bu gazın doğrudan "uzun süreli uyku hali" ile bağlantısı bilimsel olarak kesinleşmedi.

Vakaların dalgalar halinde görüldüğü, rüzgar yönü ve hava değişimleri ile vaka artış hızı arasında bir korelasyon bulunduğu tespit edildi.

DEVLET YER DEĞİŞTİRME SÜRECİ BAŞLATTI

Olayların tıbbi ve teknik nedeninin net bir tanıma kavuşturulamaması üzerine Kazakistan hükümeti, bölge halkı için yer değiştirme süreci başlattı.

Gönüllülük esasına göre yürütülen projede yüzlerce kişi yeni inşa edilen yerleşim alanlarına nakledildi. Farklı bölgelere taşınan ailelerde bugüne kadar benzer bir vakaya rastlanmadığı resmi makamlarca onaylandı. Bilimsel ekiplerin bölgedeki çevresel analizleri sürerken, köyün büyük bir kısmı boşaltılmış durumda.