2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı, uyarılarda bulundu. Kayıp parası talep eden yöneticilere karşı sıfır tolerans gösterileceğini duyuran MEB, velileri de bu konuda CİMER'e şikayette bulunmalarını istedi.

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, yasa dışı olarak para isteyen yöneticiler görevden alınacak. Ve .eşitli disiplin cezaları uygulanacak. Bu tür uygulamalarının açıkça yasa dışı uygulamalar olduğunu belirten Bakanlık, ilgili kişiler hakkında kapsamlı soruşturmalar başlatılacağını belirtti.

CİMER'E ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

Süreli gündeme gelen, okul kayıtları sırasında yasa dışı para taleplerinde bulunan yöneticiler için MEB artık düğmeye bastı. Velilerin sürekli şikayetçi olduğu bu durum için MEB, şikayet kapısını açtı. Böyle bir durumla karşılaşan veliler, doğrudan ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerine bildirebilirler. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) de şikayetler için hazır durumda. Bu başvurular, ilgili soruşturma sürecinin temelini oluşturacak.

MEB TAVİZ VERMEYECEK

Bu tür uygulamaların hukuki değil aynı zamanda vicdani olarak da kabul edilemez bir durum olduğunu belirten MEB, eğitimde eşitlik ilkesine vurgu yaptı. Taviz vermeyeceğini gösteren MEB, bu konuda kararlı.