CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kütahya'da bulunan Zafer Havalimanının açıldığı günden bugüne sürekli zarar ettiğini vurguladı. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AK PARTİNİN HATA PAYI YÜZDE 97,16"

*AK Parti, Zafer Havalimanı açıldığı günden bugüne kadar üst üste 157 aydır zarar rekoru kırmaya devam ediyor.

*2025 yılının ilk 5 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 549 bin 55. Gerçekleşen giden yolcu sayısıysa sadece 15 bin 580.

*AK Partinin hata payı yüzde 97,16. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi tutarı, 2 milyon 811 avro. Güncel kurla 126 milyon lira.

"GARANTİ ÖDEMESİ 76 MİLYON AVRO"

*Zafer Havalimanının yapım maliyeti 50 milyon avro. Bugüne kadar şirkete yapılan garanti ödemesi 76 milyon avro.

*Havalimanının açıldığı tarih 2012 yılı. Kamuya devir tarihiyse 2044 yılı. 2044 yılına kadar bu hata payıyla devam ederse şirkete yapılacak garanti ödemesi tutarı 208 milyon avro olacak.

*Vatandaşımız 2025 yılında bir yandan ekonomik krizle boğuşurken diğer yandan; geçmediği köprünün, girmediği tünelin, inmediği havalimanın ücretini ödemeye, fakirleşmeye devam ediyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE DE DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Çanakkale Köprüsü’nün garanti geçiş sayısına ilişkin açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Çanakkale Köprüsü'nde bayramda bile garanti edilen araç sayısı tutturulamadı. Türkiye’de en fazla araç trafiğinin olduğu, 6 günlük bayram süresince AK Parti tarzı yap-işlet-devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü’nde Hazine’nin şirket garanti ettiği araç geçiş sayısının sadece 3’te 1’i tutturulabildi. Tutturulamayan 3’te 2’lik kısmını ise köprüden geçmeyen vatandaş ödeyecek.

4-9 Haziran arasındaki 6 günlük bayram süresince garanti edilen araç geçiş sayısı 270 bin adet araç. Gerçekleşen araç geçiş sayısı ise 89 bin 537. AK Partinin hata payı yüzde 67. Hazine’nin şirkete ödeyeceği garanti tutarı 3 milyon 834 bin avro. Ortalama kur ile 153 miyon lira. Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi 18 Mart 2022. kamuya devir tarihi 28 mayıs 2034. Garanti edilen günlük araç sayısı 45 bin adet. Garanti edilen 15 euro artı KDV x Avrupa Birliği enflasyon farkı. Yani vatandaşımızın sırtına hem Türkiye’deki enflasyon farkı onun üzerine de Avrupa Birliği enflasyon farkı Çanakkale Köprüsü geçiş ücretiyle yüklenmiş oluyor."