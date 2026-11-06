Gezegen tarihinin en büyük hayvanı olarak kabul edilen mavi balinaların iç organ boyutları ve dolaşım mekanizmasına dair biyolojik veriler derlendi. Ortalama 27 metre uzunluğa ve yaklaşık 150 ton ağırlığa ulaşabilen bu deniz memelilerinin, devasa cüsselerini destekleyen özel bir anatomiye sahip olduğu kaydedildi.

Verilere göre, yetişkin bir mavi balinanın organ ağırlıkları şu şekilde sıralandı:

Dil: Yaklaşık 2 ton (Bir Afrika filinin toplam kütlesine yakın)

Böbrekler: Yaklaşık 1 ton

Karaciğer: Yaklaşık 700 kilogram

Kalp: 180 ila 190 kilogram

Akciğerler: Yaklaşık 100 kilogram

DALIŞ SIRASINDA KALP RİTMİ YAVAŞLIYOR

Yaklaşık 2,7 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde ve yüksekliğinde olan mavi balina kalbinin çalışma prensibi incelendiğinde, beslenme ve dalış alışkanlıklarına göre şekillenen özel bir mekanizma öne çıkıyor. Temel besin kaynağı olan krill avı için uzun süre su altında kalan canlının kalp atış hızı yüzeyde dakikada 5 ila 6 seviyesindeyken, derin dalışlarda enerji tüketimini asgariye indirmek amacıyla bu ritim daha da düşüyor.

Düşük ritme karşın, dolaşımı sağlamak adına kasılma gücünün oldukça yüksek olduğu ve kanda oksijen bağlama kapasitesini artıran yoğun miktarda alyuvar bulunduğu belirtildi.

DOĞAL SOĞUTMA MEKANİZMASI

Uzun süreli dalışlar esnasında organın aşırı ısınmasını engellemek amacıyla kalbin çevresinde özel bir damar ağı bulunuyor. Bu damar sistemi, derin deniz sularının etkisiyle soğuyan kanı doğrudan kalbe yönlendirerek organın çalışma sıcaklığını dengede tutuyor.

Bilim insanları, bu anatomik ve fizyolojik adaptasyonların, deniz memelilerinin aşırı derinlik ve basınç koşullarında hayatta kalabilmesini sağlayan temel etkenler olduğunu ifade etti.