Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Türkiye genelinde etkili olan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadeledeki yetersizlikleri sert bir dille eleştirdi. SÖZCÜ TV’de Serap Belovacıklı’nın sunduğu Aklın Yolu programına konuk olan Dalgın, yangın uçaklarının eksikliğine ve kaynak kullanımına dair çarpıcı verileri paylaştı.

Dalgın, Türkiye’nin her 6 saatte bir tam teşekküllü yangın uçağı maliyeti kadar faiz ödediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye 6 saatte bir tam teşekküllü yangın uçağı kadar faiz ödüyor. Bir tane tam teşekküllü yangın uçağı 30 milyon dolar. Biz günde 4 tanesini faize ödüyoruz. 6 saatte 1 yangın uçağını faize ödeyen bir memlekette kaynak yok, yangın uçağı yok lafını kabul etmiyorum. İnsanları buraya yeterince ekipman olmadan gönderiyorsunuz 10 tane cenazemiz geliyor geriye. Bu affedilecek, kabul edilecek bir şey değil."

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesinde yeterli hazırlık yapılmadığını savunan Dalgın'ın sözleri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Türkiye, son günlerde peş peşe çıkan orman yangınlarıyla ağır bir sınav veriyor. Bursa, Eskişehir, Sakarya, Bilecik, Karabük, Kahramanmaraş, Mersin, Diyarbakır, Manisa ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde çıkan yangınlar geniş alanlara yayıldı. Ekipman eksikliği özellikle kırsal ve sarp alanlarda müdahaleyi geciktirirken, karadan yapılan söndürme çalışmaları can kayıplarına yol açtı.

Eskişehir'de, yangına müdahale eden ekiplerden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT görevlisi olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da, itfaiye aracının devrilmesi sonucu 1 itfaiye eri hayatını kaybetti.

Bursa'da ise özel bir firmaya ait tankerin devrilmesi sonucu 1 yurttaş yaşamını yitirdi.

Toplamda 12 kişi yangınla mücadelede hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de dumandan etkilendi ve hastanelere kaldırıldı.