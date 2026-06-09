Uzmanların dikkat çektiği araştırmalar, bazı içeceklerin düzenli ve aşırı tüketilmesinin erkeklerde saç dökülmesini hızlandırabileceğini gösteriyor.

Özellikle saç köklerini olumsuz etkileyen bazı alışkanlıklar, zamanla saçların zayıflamasına ve kellik riskinin artmasına neden olabiliyor.

Peki hangi içecekler saç sağlığını olumsuz etkileyebilir?

İşte uzmanların açıkladığı bazı örnekler:

Alkol

Yoğun alkol tüketimi, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin emilimini azaltabilir. Besin eksiklikleri ise saç köklerinin güç kaybetmesine yol açarak saçların daha kolay dökülmesine neden olabilir.

Kahve

Günün vazgeçilmez içeceklerinden biri olan kahve, ölçülü tüketildiğinde genellikle güvenli kabul edilse de aşırı miktarlarda tüketilmesi bazı kişilerde saç sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bazı çalışmalar, yüksek kafein alımının saç dökülmesiyle ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

Yeşil Çay

Antioksidan bakımından zengin olan yeşil çay, sağlık açısından birçok fayda sunsa da aşırı tüketim bazı olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle çok sıcak tüketilen içeceklerin uzun vadede saç kökleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Şekerli İçecekler

Gazlı içecekler, hazır meyve suları ve yüksek şeker içeren diğer içecekler de saç sağlığı açısından risk oluşturabiliyor. Fazla şeker tüketimi, hormon ve metabolizma dengesini etkileyerek saç dökülmesini dolaylı olarak artırabiliyor.

Uzmanlar, saç sağlığını korumak için dengeli beslenmenin, yeterli su tüketiminin ve bu tür içeceklerin aşırı kullanımından kaçınmanın önemine dikkat çekiyor.