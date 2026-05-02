Sake üreticisi Dassai ve teknoloji devi Mitsubishi Heavy Industries, imkansızı başarmak için güçlerini birleştirdi.

Ekim 2025'te, özel bir üretim sistemiyle donatılmış hammaddeler H3 roketiyle uzaya fırlatıldı. ISS'de (Uluslararası Uzay İstasyonu) kurulan sistemde, Ay'ın Dünya'nın altıda biri olan yerçekimi simüle edilerek fermantasyon süreci başlatıldı.

Şubat 2026'da Dünya'ya dönen "uzay mayşesi", ABD açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Eksi 50 derecede korunan içerik, Japonya'daki Dassai merkezine götürülerek damıtıldı. Sonuç: Sadece 116 mililitre saf "uzay sakesi".

Litresi 5.8 Milyon Euro

Bu nadir içeceğin 100 mililitresi küçük bir şişeye dolduruldu ve açık artırmada rekor fiyata satıldı.

Litre fiyatı hesaplandığında 5,87 milyon euroya ulaşıyor.

Önceki rekor, litresi 3,67 milyon euro olan İrlanda viskisi "The Emerald Isle"a aitti.

Servet değerindeki şişenin yeni sahibinin kimliği bir sır gibi saklanıyor.

Şişeye girmeyen son 16 mililitre uzmanlar tarafından tadıldı. Dassai sözcüsüne göre uzay sakesi; "iyi dengelenmiş, güçlü bir aromaya ve belirgin bir asiditeye" sahip. Elde edilen dev gelir ise gelecekteki Japon uzay projelerine fon sağlayacak.

Japon üreticinin hayalleri sadece bu şişeyle sınırlı değil. Dassai, 2050 yılına kadar Ay'da kalıcı bir bira fabrikası kurmayı planlıyor. Şirket, Ay'daki yaşam kalitesini artırmanın yolunun "iyi bir içecekten" geçtiğine inanıyor.