Milan'ın eski sportif direktörü Igli Tare, yaz transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao hakkında konuştu. Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Tare, Portekizli oyuncudan daha fazlasını beklediklerini belirterek futbolun onun için öncelik olmaktan çıktığını düşündüğünü söyledi.

Tare, "Leao'ya bir insan olarak gerçekten çok değer verdim ancak kendisinden hep daha fazlasını beklediğimiz bir oyuncuydu. Bence futbol artık onun için bir öncelik değildi. Durumu böyle değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'MİLAN'A OLAN BAĞLILIĞINI HİÇBİR ZAMAN SORGULAMADIM'

Leao'nun futbol dışındaki ilgi alanlarına da değinen Tare, oyuncunun yaşadığı fiziksel sorunlara dikkat çekti:

"Bence futbol dışındaki hayatı, müzik, moda gibi konular biraz daha ön plandaydı. Ancak Milan'a olan bağlılığını hiçbir zaman sorgulamadım. Önceki performansını sergileyemediği için üzülüyordu. Ayrıca çok sayıda fiziksel sorun da yaşadı."

Leao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.