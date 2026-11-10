Fon vurgunu soruşturmasında AKP’nin kurban vermek zorunda kaldığı eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon TL yatıran ve kısa zamanda fahiş kar ederek 2.17 milyar TL çeken Kaya ile eşi, şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanıp Silivri Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konulmuştu. Kaya’nın ifadesinden satır başları şöyle:

"EKONOMİ OKUDUM BORSADAN ANLARIM"

Ben, üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım. Ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim. Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik. Hem Erdin Bey’in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum, borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık.

"EMRE TEZMEN İLE BİR KERE KARŞILAŞTIM"

Tera yönetimle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle böyle bir görüşmem yoktur. Emre Tezmen (Tera Yatırım Holding yöneticisi) ile hayatımda bir defa karşılaştım. Emre Tezmen isimli kişiyle de sadece bir görüşme oldu. Özellikle Emre Tezmen ve Erdin Özel’in HTS kayıtlarımın dosyaya eklenmesini talep ederim.

"BANA SİYASİLER ÖNERDİ"

Erdin Özel (Tera grubu yöneticilerinden) isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne Tera ile ilgili ne de borsadaki yaptığım işlemlerle kendisiyle görüşmem olmamıştır.

"NE İŞ YAPAR BU TERA? "

Tera Holding’i bilmediğim için ‘Ne iş yapar bu Tera Holding?’ diye sordum. O da bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti.

"HİSSELERIN ÇOĞUNU AĞUSTOSTA SATTIM"

Savcılık sevk yazısında bütün hisselerini 16 Eylül 2026’da sattığının belirtildiğine dikkat çeken Kaya, bunun da doğru olmadığını öne sürdü. Hisselerinin yarısından fazlasını Ağustos’ta sattığını belirten Kaya, 17 Eylül’de tasfiye kararı çıkmasının ardın dan eşiyle birlikte haksız kazanç olarak nitelendirilen tutarın iadesi için başvurduklarını dile getirdi. Fatma Betül Sayan Kaya’ya göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kendilerine 5 Ekim için randevu verdi ve belirtilen tutar bu tarihte iade edildi.