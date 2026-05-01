Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump döneminin izlerini taşıyan yeni bir uygulama ile artık konsolosluk mülakatlarında adayların karşısına "sığınma niyeti"ni ölçen iki kritik soru çıkaracak. Ele geçirilen bazı diplomatik yazışmalar iki kritik soruyu gün yüzüne çıkardı. ABD Dışişleri Bakanlığı tüm dünyadaki büyükelçilik ve konsolosluklara yeni bir talimat gönderdi. Bu talimatla birlikte, vize memurları artık başvurunun türüne bakmaksızın adaylara şu iki soruyu yöneltmekle yükümlü kılınacak:

1-Kendi ülkenizde herhangi bir zulme maruz kaldınız mı?

2-Ülkenize geri döndüğünüzde hayati bir riskle karşılaşma ihtimaliniz var mı?

Bu iki soru mülakatlarda size yöneltildiğinde çok emin bir şekilde hayır demeniz gerekiyor. Aksi takdirde vizenin anında yanabilir. Eğer aday zulüm gördüğünü veya risk altında olduğunu beyan ederse, bu durum "sığınma potansiyeli" olarak değerlendiriliyor.

Değişikliğin temel amacı ise "vize türünün kötüye kullanılmasını engellemek"

Bu uygulamanın, gerçekten yardıma ve korunmaya ihtiyacı olan kişileri zor durumda bırakabileceği tartışılıyor.

Ocak ayında ABD, 75 ülke için göçmen vizesi işlemlerini askıya almıştı. Trump yönetimi, öğrenci vizesi başvuru sahipleri için güvenlik incelemelerini halihazırda artırmıştı ve göçmenlik başvurularının yeni uygulamaya konulan güvenlik kontrolü kılavuzuna uygun olduğundan emin olmak için bu başvurular hakkındaki kararları geçici olarak durdurmuştu.