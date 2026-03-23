İkinci el araç almak, ekonomik açıdan cazip görünse de bazı modeller uzun vadede yüksek maliyet ve sık arıza riski taşıyor. Consumer Reports tarafından hazırlanan güncel veriler, ikinci el piyasasında kronik sorunlar yaşayan otomobil markalarını ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle motor, elektronik sistemler ve hidrolik direksiyon gibi kritik parçalarında sık arıza görülen araçlardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor. EN ÇOK SORUN YARATAN MODELLER GMC General Motors çatısı altındaki GMC modelleri, uzun vadeli kullanımda güvenilirlik açısından zayıf performans sergiliyor. Kullanıcılar sık arızalar nedeniyle yüksek onarım masraflarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Jeep Başlangıçta olumlu izlenim bıraksa da bazı Jeep modelleri, uzun vadede sık arızalanıyor ve onarım maliyetleri ciddi oranda artıyor. Tesla 2016–2021 üretimi Tesla Model S ve Model X araçlarda kalite problemleri tespit edildi. Bu dönemdeki ikinci el Tesla’ların tercih edilmemesi öneriliyor. Ram Ram 1500 modellerinde özellikle hidrolik direksiyon sistemindeki arızalar güvenlik açısından risk oluşturuyor. Chrysler 2017–2021 model Chrysler Pacifica minibüslerde motor ve elektronik aksam kaynaklı ciddi sorunlar rapor edildi.

