YENİ Parti lideri Özgür Özel, Balıkesir’in ilçelerinde zeytin üreticileriyle buluştu, dertlerini dinledi, yeni bir yola çıktıklarını ve iktidara yürüdüklerini söyledi. Özel, şu mesajları verdi:

- Kimsenin bu iktidara sabrı kalmadı. İinsanlar sesini duyurabilecekleri, bizi gördükleri her yere koşuyorlar. *Herkes şunu bilsin: Daha seçim zamanı gelmeden her sokak arası mitinge dönüyorsa seçimin de zamanı gelmiştir, değişimin de zamanı gelmiştir.

- Bu iktidarı mutlaka değiştireceğiz. Biz çiftçiler, köylüler, hayvancılıkla uğraşanlar, esnaf, memur, emekliler eve emekçiler için kadınlarımız ve gençlerimiz için hep yeni bir yoldayız. Hep birlikte iktidara yürüyoruz.

- Antik çağlardan beri ilk kez zeytin üreticisi bu kadar perişan durumda. İki bin yılın krizi ile karşı karşıyayız.

- Çağlar boyunca hiçbir zaman zeytin üreten kişi aç kalmadı. Ama bu sene zeytin üreticisi aç kalmakla, borcunu ödeyememekle ve iflas etmekle karşı karşıya geldi.

- Maliyetler yüzde 70 arttı ancak 75 liraya üretilen sofralık zeytine bu yıl 40-50 lira arasında fiyat verildi.

- Bizim iktidarımızda çalışan kadınlara prim desteği sağlayacağız. Ücretli çalışamayan kadınlara da sosyal güvence sunacağız. Tüm kadınların emeklilik hakkı olacak.

- Partimiz iktidarda olduğunda bütün kadınların gelecek kaygısı ortadan kalkacak. Söz veriyorum.

ELİMİZ-CEBİMİZ KURU, HALİMİZ HARAP, ARTIK BU ÇIĞLIĞI DUYUN MEMLEKETİMİZİ KURTARIN Balıkesir Gömeç’te üretici kadınlar Özgür Özel’e dert yandı. Bir çiftçi durumunu “Yevmiye bin 500 lira, bir çuval zeytin 300 lira. Nasıl kazanalım” diye anlattı. Özel’e “Elimiz, cebimiz kuru. Memleketi, emeğimizi kurtarın” sözleriyle haykırdı.

ÜRETİCİ ÖZEL’E DERT YANDI:

Halimiz harap

Üretici kadınlar, YENİ Parti lideri Özel’e sorunlarını anlattı. Bir çiftçi, “Yevmiye bin 500 lira, bir çuval zeytin 300 lira. Elimiz, cebimiz kuru. Memleketimizi, emeğimizi kurtarın” diye seslendi. Bir başka üretici de “Çiftçi olarak çok fena durumdayız. Kazançlarımızı sağlayamaz, çocuklarımıza harçlık veremez olduk”, bir diğeri de “Elimiz, cebimiz kuru. Bir şey alamıyoruz. Bize bir çare bulun. Millet aç oturuyor. Millet evine bir kilo et alamıyor” ifadesini kullandı.