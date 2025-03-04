Menteşe Belediye Meclisi'nde 2014 yılında ramazan davulunun temsili olarak Ramazan ayının ilk günü, 15’inci günü, Kadir Gecesi ve Ramazan ayının son günü çalınmasına ilişkin karar alınmıştı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılan mart ayı meclis toplantısında dokuz mahalle muhtarı ramazan ayında geleneklerin yaşatılması amacıyla ramazan davulunun Menteşe’de her gün çalınması için dilekçe verdi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Meclis gündemine alınan dilekçe mecliste oylamaya sunuldu. Ramazan davulunun ay boyunca Menteşe’de her gün çalınmasına oy birliği ile karar verildi.

Başkan Köksal, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

*2014 senesinde eskiden alınmış bir karar var. Sadece Ramazan’ın dört günü davul çalınsın şeklinde. Yerel basında son dönemde bu konuyla ilgili haberler yapıldı. Haberlere yapılan yorumlarda halkımızdan ciddi anlamda ramazan davulu çalınmasına yönelik talepler geldiğini gördük.

*Muhtarlarımızdan konuyla ilgili görüş aldık. Muhtarlarımızın da hemen hemen hepsi ramazan davulu çalınması yönünde vatandaşlarımızın talepleri olduğuna yönelik görüşlerini bildirdiler. Bize de bunu uygulamak düştü.

*Ramazan ayının manevi atmosferinde ramazan davulunun anlamlı bir yeri var. Geleneklerimizin, göreneklerimizin yaşatılması çok önemli. Geleneklerimizi yaşatmak bizleri de mutlu eder. O yüzden meclis gündemine bu konuyu taşımak istedik.