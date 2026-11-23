Ev sahibi olmanın yıllar süren birikim gerektirdiği günümüzde, İtalya’nın Marche bölgesinde yer alan Terre Roveresche’da dikkat çekici bir projeye imza attı. Azalan nüfusu yeniden canlandırmak ve kaderine terk edilmiş tarihi yapıları kurtarmak isteyen yerel yönetim, mülkiyeti belediyeye geçen atıl durumdaki evleri sadece 1 euro gibi sembolik bir bedelle yeni sakinlerine tahsis etmeye başladı.

40 YAŞ ALTI ÇİFTLERE ÖZEL KONTENJAN

İtalyan basınında geniş yankı uyandıran kampanyada başvurular herkese açık olsa da belediye belirli gruplara pozitif ayrımcılık uyguluyor. Buna göre 40 yaşın altındaki genç çiftler, mülkü sürekli ikametgah olarak kullanmayı taahhüt edenler ve kasabada turizm, ticaret ya da el sanatları alanında girişimde bulunacak adaylar değerlendirmede ilk sıraya alınıyor. Proje kapsamında şimdiden iki evin yeni sahiplerine teslim edildiği belirtiliyor.

TAPU YOK, 99 YILLIK KULLANIM HAKKI VAR

Bir kahve fiyatına sunulan bu cazip teklifin arkasında ise pek çok kişinin gözünden kaçan hukuki bir ayrıntı bulunuyor. Kazanan başvuru sahipleri geleneksel anlamda tam mülkiyet tapusu almıyor. Belediye binanın çıplak mülkiyetini kendi bünyesinde tutarken, yeni sakine 99 yıl boyunca geçerli olan ve süresi dolduğunda yeniden uzatılabilen yüzey kullanım hakkı tanıyor. Yani ev neredeyse bir asır boyunca sizin oluyor ancak mülkiyet devri gerçekleşmiyor.

18 AY İÇİNDE YENİLEME ZORUNLULUĞU

Projeden yararlanmak isteyenlerin elini taşın altına koyması şart koşuluyor. Evi sembolik 1 euroya devralan kişiler, binayı en geç 18 ay içinde yaşanabilir hale getirecek kapsamlı bir tadilat yapmayı resmen taahhüt ediyor. Kasabaya bağlı San Giorgio bölgesinde usta Florin Mihai Tufan’ın bu programla bir evi devralıp yenilemeye başlaması, projenin sahadaki ilk somut örneklerinden biri oldu.

GERÇEK MALİYET NE KADAR TUTUYOR?

Gayrimenkul uzmanları ve daha önce İtalya'nın farklı bölgelerindeki benzer kampanyalara katılan alıcıların deneyimleri, 1 euroluk başlangıç fiyatının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu ortaya koyuyor. Harabe durumdaki yapıların onarımı, noter harçları, mimari proje çizimleri ve altyapı bağlantıları eklendiğinde fatura hızla kabarıyor. Örneğin Sicilya’nın Mussomeli kasabasında 1 euroya üç katlı bir ev alan Amerikalı Rubia Daniels, yenileme çalışmaları için yaklaşık 50 bin euro bütçe ayırmak zorunda kaldığını aktarıyor. Uzmanlar, bu fırsatların bütçeyi zorlamadan Avrupa'da yaşam kurmak isteyenler için eşsiz bir kapı araladığını ancak tadilat maliyetlerinin mutlaka önceden hesaplanması gerektiğini vurguluyor.