Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik tedbir alındığını duyurdu.

CUMARTESİ VE PAZAR DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz’de etkisini artırması beklenen yüksek dalga ve rip akıntısının boğulma riskini artırabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda, 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günlerinde il genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.

Uzmanlar, vatandaşlardan yasağa uymalarını ve sahillerde görev yapan ekiplerin uyarılarını dikkate almalarını istedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, emniyet, jandarma ve ilgili kurum ekiplerinin yasak süresince kıyı kesimlerinde denetimlerini sürdüreceği bildirildi.