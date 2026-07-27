Türkiye'nin su ürünleri üretiminde lider konumda bulunan Muğla, çipura ve levrek yetiştiriciliğinde de dikkat çeken bir başarıya imza attı. Kentte yetiştirilen balıklar işlenerek hem iç piyasaya sunuluyor hem de dünyanın dört bir yanına ihraç edilerek ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, ilin su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'nin en güçlü üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Yaklaşık 167 bin tonluk üretim kapasitesine sahip Muğla'nın, Türkiye'deki su ürünleri üretiminin yüzde 26,5'ini karşıladığını ifade eden Baydar, çipura ve levrek üretiminin ise yüzde 38'inin kentte gerçekleştirildiğini söyledi.

70 ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR

Kentte yetiştirilen çipura ve levrekler, hasat edildikten sonra işleme tesislerine taşınıyor. Burada temizlenip fileto haline getirilen ya da dondurulan ürünler, Japonya, ABD, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında bulunduğu 70 ülkeye ihraç ediliyor.

3 AYDA 198 MİLYON DOLARLIK GELİR

Muğla'daki kültür balıkçılığı tesislerinden yılın ilk üç ayında yaklaşık 20 bin ton balık ihraç edildi. Bu ihracattan elde edilen gelir ise 198 milyon dolara ulaştı. Çipura ve levrek üretimindeki güçlü performans, Türkiye'nin su ürünleri ihracatına önemli katkı sağlamaya devam ediyor.