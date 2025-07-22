Yatırımın, Türkiye’nin 2030 yılına kadar yüksek teknoloji üretiminde küresel merkez haline gelmesi hedefiyle geliştirilen HIT-30 Programı kapsamında hayata geçirileceği bildirildi. İki faz halinde kurulacak olan fabrikanın ilk aşamasında 3 gigavatlık wafer ve hücre üretimi yapılacak. İkinci fazda bu kapasite 5 gigavata çıkarılacak.

YATIRIM KARARINDA YERLİ EKİBİN PERFORMANSI ETKİLİ OLDU

Astronergy Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya, yatırım kararının arka planını anlattı. Kaya, Çin’deki üretim merkezlerinin farklı coğrafyalara dağıtılmasına yönelik strateji doğrultusunda Türkiye’nin ön plana çıktığını söyledi. Bu kararda, Türkiye’deki yerel ekiplerin başarılı performansının da etkili olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'DEKİ İLK ADIM ADANA’DA ATILMIŞTI

Kaya, Astronergy'nin Türkiye serüveninin 2008 yılında Chint markası ile başladığını hatırlattı. Şirketin, 2015 yılında Chint Green Energy aracılığıyla yenilenebilir enerji sektörüne adım attığını belirten Kaya, Adana’da 1 gigavat kapasiteli güneş paneli üretim tesisinin kurularak yerli üretim stratejisinin ilk adımının atıldığını söyledi.

BALIKESİR’DEKİ YENİ TESİSTE TOPCON 4.0 TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Balıkesir'de kurulacak fabrikada, güneş paneli üretiminde hücre verimliliğini artıran TOPCon 4.0 hücre teknolojisi kullanılacak. Kaya, 2028 sonunda tamamlanması hedeflenen yatırımın yalnızca Türkiye’yi değil, başta ABD ve Güney Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarını da hedeflediğini belirtti. Üretimin yüzde 80’inin yurt dışına gönderilmesi planlanıyor.

YATIRIMDA ESNEKLİK STRATEJİSİ: HİBRİT MODEL DEVREDE

Yüksek teknolojili sektörlerde ürün yaşam döngüsünün çok kısa olduğunu vurgulayan Ercüment Kaya, bu nedenle üretim süreçlerinin esnek olması gerektiğini kaydetti. Kaya, ilk aşamada TOPCon 4.0 ile üretim yapılacağını, ikinci fazda ise teknolojik gelişmelere göre yeni modellerin değerlendirileceğini söyledi. Bu kapsamda yatırımın hibrit bir yapıya sahip olacağını ifade etti.

700 MİLYON DOLARLIK DEV PROJE 2028’DE TAMAMLANACAK

Toplam 5’er gigavatlık wafer, hücre ve panel üretiminin hedeflendiği yatırım kapsamında inşaat, arsa ve makine dahil toplam harcamanın 700 milyon doları bulacağı belirtildi. Kaya, söz konusu yatırımın Türkiye’nin yüksek teknoloji üretiminde küresel bir üs olma yolundaki hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı.

TÜRKİYE, YENİLENEBİLİR ENERJİ YARIŞLARINDA AKTİF ROL OYNUYOR

Ercüment Kaya, Astronergy'nin Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) yarışmalarına katıldığını ve yeni yarışmaları da yakından takip ettiğini söyledi. Türkiye'nin enerji dönüşümündeki stratejik rolüne dikkat çeken Kaya, bu sürecin uzun vadeli yatırım planlarında belirleyici olacağını ifade etti.