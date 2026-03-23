Gayrimenkul piyasasında geleneksel yatırım alışkanlıkları yerini veri odaklı stratejilere bırakırken, yapay zeka algoritmaları tarafından yapılan son analizler Türkiye’de konut yatırımının yeni rotalarını ortaya koydu. 2026 yılı ekonomik verileri, nüfus hareketliliği ve ulaşım projeleri baz alınarak hazırlanan rapora göre, yüksek kira getirisi ve değer artışı potansiyeli sunan iller stratejik olarak üç ana grupta toplanıyor.

YATIRIMCILARIN 'BU BÖLGELERE YÖNELİN' UYARISI

Geleneksel büyükşehir merkezlerinde konutun kendini geri ödeme süresi 30 yıl bandına ulaşırken, yapay zeka analizleri bu süreyi 12 ile 14 yıla düşüren bölgeleri işaret ediyor. Analiz sonuçları, yatırımcıların yüksek maliyetli merkezler yerine üniversite yerleşkeleri, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve büyük sağlık komplekslerine yakın stratejik lokasyonlara yönelmesi gerektiğini gösteriyor.

KİRADA ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER

Düzenli nakit akışı ve yüksek kira çarpanı hedefleyen yatırımcılar için öğrenci ve memur sirkülasyonunun yoğun olduğu iller ilk sırada yer alıyor:

Eskişehir: Özellikle Tepebaşı bölgesi, üniversite kontenjanlarındaki doluluk oranıyla kira getirisinde sürdürülebilir bir ivme yakalıyor.

Sakarya: Serdivan hattı, kampüs çevresindeki 1+1 ve 2+1 eşyalı konut stoğuyla düşük amortisman süresi sunan bölgeler arasında değerlendiriliyor.

SANAYİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAYNAKLI DEĞERARTIŞI

Konutun satış bedelindeki reel artış potansiyeli (prim) incelendiğinde, sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı akslar dikkat çekiyor:

Bursa: Yerli otomobil üretim tesislerinin etkisiyle Gemlik ve genişleme sahasındaki Nilüfer, konut açığı ve değer artışı bakımından yüksek puan alıyor.

Kocaeli: İstanbul sanayisinin desantralizasyon süreciyle beraber Gebze ve beyaz yakalı göçü alan Başiskele bölgesi, orta vadeli yatırımda prim potansiyeli en yüksek sahalar arasında gösteriliyor.

ÇANAKKALE VE BALIKESİR

Uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale gelmesi ve ulaşım altyapısındaki gelişim, Marmara ve Ege’nin birleştiği noktaları "dört mevsim yaşam alanı" statüsüne taşıdı:

1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları üzerindeki Lapseki ve çevresi ile Balıkesir’in Edremit Körfezi hattı, altyapı projelerinin tamamlanmasıyla birlikte yüksek sermaye kazancı vadeden bölgeler olarak rapora yansıdı.

YATIRIMDA 1+1 DÖNEMİ

Yapay zeka verileri, konut tipinin kazanç üzerindeki etkisini de rakamlarla ortaya koydu. Bir adet lüks 3+1 daire yerine, gelişmekte olan bölgelerden alınacak iki adet 1+1 dairenin toplam kira getirisinin %30 ile %40 oranında daha fazla olduğu tespit edildi. Ayrıca küçük metrekareli dairelerin satış ve kiralama hızının aile tipi konutlara göre daha yüksek olduğu vurgulandı.