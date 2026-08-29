Sokaklarda ve şehir içi geçiş noktalarında sıkça karşılaşılan ancak anlamı çoğu zaman tam olarak bilinmeyen "Yerleşim Bölgesi Sonu" veya diğer adıyla "Yaşama Alanı Sonu" tabelası, sürücüler için kritik bir uyarı taşıyor. Mavi zemin üzerine çizilmiş ev, araç ve oyun oynayan çocuk figürlerinin üzerindeki kırmızı çapraz çizgi, özel kurallarla korunan dingin bir alanın bittiğini ve genel trafiğin aktığı ana yola giriş yapıldığını simgeliyor.

SÜRÜCÜLERİ NELER BEKLİYOR?

Tabelanın geçilmesiyle birlikte sürücüler için hız ve geçiş üstünlüğü kuralları baştan aşağı değişiyor. Yaşama alanı içinde uygulanan ve yayalara tam koruma sağlayan düşük hız limitleri geride kalırken, bağlanan yolun genel hız sınırları devreye giriyor. Bu noktadan itibaren yayaların kaldırımları ve yaya geçitlerini kullanması gerekirken, araç sürücülerinin de hızlarını katıldıkları yeni yolun akışına göre ayarlaması önem kazanıyor.

ANA YOLA ÇIKIŞTA DİKKAT EDİLMELİ

Yaşama alanından ayrılan sürücülerin en çok dikkat etmesi gereken husus ise geçiş hakkı ihlali olarak öne çıkıyor. Bu tabelanın bulunduğu noktadan ana yola çıkan bir aracın, o yoldan seyreden tüm araçlara ve karşıdan karşıya geçen yayalara yol vermesi yasal bir zorunluluk taşıyor. Kontrolsüz veya aceleyle yapılan katılımlar, ciddi trafik kazalarına davetiye çıkarırken aynı zamanda sürücülerin idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Authorities, bu geçiş noktalarında aynaların ve kör noktaların dikkatle kontrol edilmesini tavsiye ediyor.