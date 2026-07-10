

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yaşar Çetinkaya, çocuk yaşlarda adım attığı demircilik mesleğini yaklaşık 60 yıldır aynı azim ve özenle sürdürüyor.

Atölyesinde iki oğluyla birlikte üretim yapan Çetinkaya, örs, çekiç ve körük gibi yıllara meydan okuyan geleneksel ekipmanları kullanarak, unutulmaya yüz tutan demircilik sanatını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına devam ediyor.

BÖLGENİN TEK AKTİF DEMİRCİ USTASI

Sarıkamış ve çevresinde mesleğini aktif olarak sürdüren tek demirci ustası olan Yaşar Çetinkaya, tarım ve hayvancılıkta kullanılan balta, kazma, çapa, orak, kürek, nal ile çeşitli el aletlerini geleneksel yöntemlerle üretiyor. Ateşte kızdırdığı demiri örs üzerinde şekillendiren usta, yılların kazandırdığı deneyim sayesinde kırılan ve yıpranan ekipmanları da onarıyor.

BABASINDAN ÖĞRENDİĞİ MESLEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR

Yaşar Çetinkaya, demircilik mesleğini babasından öğrendiğini belirterek, bu zanaatı yaşatmak için büyük çaba gösterdiğini söyledi. Demirciliğin sabır, emek ve ustalık isteyen zor bir iş olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, çocuk yaşlarda başladığı meslek hayatını şu sözlerle anlattı:

"Babam da Sarıkamış'ta Fahri ustanın yanında öğrenmiş, bundan sonra ben devam ediyorum, yani usta oldum. Öküz arabası tekeri, nal, balta ve kazma yaptım. Çocuklarımı bu zor şartlarda bu meslekle geçindirdim. Askerlik sonrası da devam ettim."

ÇIRAK YETİŞMEMESİ EN BÜYÜK SORUN

Mesleğin geleceği konusunda endişelerini dile getiren Çetinkaya, günümüzde ne usta ne de çırak yetiştiğini ifade etti.

"Eskiden çok iyi demirci ustaları vardı ancak şimdi çırak yetişmiyor. Çocuklarımızı sanata yönelik okullarda yetiştirmemiz lazım. Asırlık malzemelerle çalışmayı sürdürüyorum, ustamın tarihi körüğünü hala kullanıyorum. Örsümüz, çekicimiz hepsi eski malzeme, hala devam ettiriyorum. Ustalık zor iş, heves isteyen bir şey, merak etmek lazım."

"BÖLGEMİZİN DUAYEN USTASI"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de Yaşar Çetinkaya'nın bölge çiftçileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gerçekten bölgemizin duayen ustasıdır, maalesef mesleğin de son temsilcisi. Yıllarca bölgemizde bütün çiftçilerimizin zirai ekipmanlarını el emeği göz nuruyla bugüne kadar temin etmiş, başarmış. Allah yardımcısı olsun inşallah. Bu yaşına rağmen halen örsün, ocağın başında üretmeye devam ediyor."

"YAŞAR USTADAN SONRA BU MESLEĞİ YAPAN YOK"

Bölge çiftçilerinden Ahmet Yenice ise Yaşar Usta'nın yalnızca demircilikle değil, tarım ve hayvancılıkta da örnek bir isim olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaşar usta bir efsane, yorulmak bilmez. Hem demirci dükkanında hem de tarımda çalışır, hayvancılık yapar, herkesin işini yol aldırır. Ama yaşar ustadan sonra usta yok, bu meslek bitiyor, keşke bitmese."