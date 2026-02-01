Bankalarda uygulanan döviz alış ve satış kurları arasındaki fark, döviz bozdurmak isteyen vatandaşlar açısından ciddi bir maliyet kalemi olmaya devam ediyor. Aynı dakikalarda yapılan karşılaştırmalar, bankalar ile döviz büroları arasındaki kur farkının özellikle satış işlemlerinde belirginleştiğini gösteriyor.

2021 yılının son aylarında yaşanan kur atağının ardından devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasıyla birlikte dolarizasyonu sınırlamaya yönelik çeşitli adımlar atılmış, bankaların döviz alış ve satış kurları arasındaki marjın genişletilmesi de bu sürecin bir parçası olmuştu.

Aradan geçen süre içerisinde kurda görece bir istikrar sağlanırken, KKM uygulaması sona ermesine rağmen bankaların döviz işlemlerinde uyguladığı makasın halen yüksek seviyelerde seyrettiği görülüyor.

DÖVİZ BÜROLARINDADİKKAT ÇEKEN FARK

Önceki gün Kapalıçarşı’daki döviz büroları ile bankaların aynı dakikalarda açıkladığı kurlar karşılaştırıldığında dikkat çekici farklar ortaya çıktı. Kapalıçarşı’da bir döviz bürosu doları 43,632 TL’den satarken, bankalarda satış kuru ortalama 43,890 TL seviyesinde gerçekleşti.

Alış tarafındaki fark ise daha belirgin oldu. Döviz bürolarının doları 43,485 TL’den aldığı görülürken, bankaların dolar alış kuru 42,45 TL seviyesinde kaldı.

Bu fark, yüksek tutarlı işlemlerde kaybı büyütüyor. Örneğin 10 bin dolar almak isteyen bir kişi, döviz bürosunda 436 bin 320 TL öderken, bankada aynı işlem için vergiler dahil 438 bin 900 TL ödeme yapmak zorunda kalıyor. Aradaki fark 2 bin 580 TL’ye ulaşıyor.

Döviz bozdurma işlemlerinde ise fark daha da artıyor. Bankada bulunan 10 bin doları bozduran bir kişi 424 bin 500 TL alabilirken, aynı tutar döviz bürosunda bozdurulduğunda 434 bin 850 TL’ye karşılık geliyor. Böylece iki işlem arasında 10 bin 350 TL fark oluşuyor.

Güncel verilere göre bankaların dolar alış ve satış kurları arasındaki marj yüzde 3,40 seviyesinde bulunuyor. Döviz büroları ile bankalar arasındaki alış farkı ise yüzde 2,43’e ulaşıyor. Ortaya çıkan tablo, döviz bozdurma işlemlerinde tercih edilen kanalın maliyet üzerinde belirleyici olduğunu gösteriyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.