Belce Örü ERÇİN - Erdoğan SÜZER - Veli TOPRAK

Türkiye’de son dönemde, Hazine’ye ait değerli taşınmazlar, hastaneler kışlalar, milletin vergileriyle inşa edilen köprüler, okullar özelleştirme kapsamına alındı. İktidar kendi finansman ihtiyacını karşılamak, bütçe geliri yaratmak ve yaklaşan seçimin maliyetini çıkarmak için Türkiye’deki değerli arazileri hızla parsel parsel şirketlere satıyor. Bu süreçte şirketlere vergi kolaylığı sağlanırken tasarruf sağlanan kaynaklar ise genellikle dar gelirli vatandaşların emeği ve hakları oluyor. Bunun son örneği İşsizlik Sigortası Fonu’nun gelir kaynakları arasında yer alan devletin ödediği pay yüzde 50 azaltılarak yüzde 1’den yüzde 0.5’e düşürülmesi oldu.

BES’TE DE OLDU

Prim oranı, prime esas aylık brüt kazanç üzerinden, yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 de devlet ödeme yapıyordu. İlgili madde, katkı paylarını yüzde 50’ye kadar azaltma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriyordu.

Bireysel Emeklilik Sigortası’nda (BES) da devlet katkısı oranı 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmüştü. Bu yılın ilk 3 ayında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 82.2 milyar lira harcandı. Bunun 23.2 milyarı işsizlik maaşı olmak üzere sadece 27.6 milyarı işsizlerin hesabına yatırılırken işverene 54.5 milyar lira gitti. 2025’in tamamında ise fondan 256.5 milyar lira harcandı.

Bunun sadece 80.6 milyarı işsize gitti. Ekonomist İris Cibre yaptığı değerlendirmede yanlış yerlerden tasarruf yapıldığını belirterek, “Sigorta fonunun yarısı zaten işverene destek (işbaşı eğitim programı, kısa çalışma ödeneği) olarak gidiyordu” ifadesini kullandı.

- Tekirdağ’daki tarihi kışla

Ecdadın mirası özelleştiriliyor

Eser restore edilmek yerine, satış vitrinine konuldu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AKP’nin Tekirdağ’daki Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin yerini özelleştirme kapsamına alarak satmaya hazırlandığını duyurdu. Arazide 3’üncü Kolordu binaları ve Mahmut Şevket Paşa Kışlası yer alıyor. Arazi 1999’da alınan ‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ kararına göre ‘Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’nda 19. Fırkayı oluşturduğu yer’ olan ve tarihi sit alanı olarak tescil edildi. Öztrak paylaşımında, “Sürekli ‘ecdat’ diyenlere söylüyoruz: Tekirdağ’ın tarihini; ecdadın, Atatürk’ün, Mehmetçiğin mirasını özelleştirme dosyalarına sığdıramazsınız!” ifadesini kullandı.

- Adana Karataş Devlet Hastanesi

‘Kimin malını, kime satıyorsun?’

Temelini 1995’te Tansu Çiller’in attığı hastane 2011’de açıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla satışa çıkarılan sağlık tesisleri arasında Adana Karataş Devlet Hastanesi de çıktı. Bu hastanenin 16 dönümlük arazisini dönemin DYP Adana Milletvekili Turgut Tekin bağışladı ve ‘Hastane yapılıp babasının adının verilmesi’ şartını koydu. AKP iktidarı açılıştan 15 yıl sonra halen hizmet veren 100 yataklı bu hastaneyi de satıyor. Arsayı bağışlayan Tekin 2017’de hayatını kaybetti. Yeni Yol Adana Milletvekili Sadullah Kısacık hastanenin satışına karar verilmesine tepki gösterdi ve SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Kimin malını kime satıyorsun, buna izin vermeyiz” dedi.

Hazine faiz geliri sağlıyor

Fonun kasasına 2025’te 526 milyar lira, bu yılın ilk 3 ayında da 163 milyar lira para girdi. Bu paranın 2025’te 256.5 milyarı, bu yıl Ocak-Mart döneminde de 82.2 milyarı harcandı. Toplanan paranın yarıya yakını fonda kaldı. Fon bu parayı kamu bankaları ile Hazine’nin iç borçlanma senetlerine yatırıp faiz kazancı sağlıyor. SGK Uzmanı İsmail Sevinç ise İşsizlik Sigortası Fonu’nda 700 milyar biriktiğini, fonun fazla verdiğini ve adına uygun şekilde işsizler için kullanılması gerektiğini söyledi.