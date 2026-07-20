Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi üzerinde Y.G. idaresindeki motosiklet, istasyon içerisinde seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan motosiklet, akaryakıt istasyonunun hemen yanında faaliyet gösteren lokantanın camını kırarak büyük bir gürültüyle içeri girdi. Motosiklet, o esnada lokantada bulunmakta olan müşteri B.K.'ye ve oturduğu masaya çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan müşteri B.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.K., burada tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralı müşterinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.