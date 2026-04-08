İstanbul'un Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi Sürreemini Sokak'ta saat 10.45 sıralarında 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında dairede bulunan ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Mesut K., alevlerin büyümesi üzerine paniğe kapılarak kendini üçüncü katın penceresinden boşluğa bıraktı. Mesut K.'nın beton zemine çakıldığı o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Mesut K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olayın yaşandığı sokakta ikamet eden Gülseren Ayşe Deniz isimli bir mahalle sakini, şahsın önce kendini yaktığını ardından panikleyerek aşağı atladığını duyduklarını ifade etti.