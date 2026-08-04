Ukrayna Ulusal Polisi, Herson’daki bir çiftçi pazarında bir Rus insansız hava aracının sivil bir adamı takip edip saldırdığı görüntüleri yayınladı.

Polis, Mykolaiv eyaletinde ikamet eden 52 yaşındaki bir manavın pazarda meyve-sebze sattığı sırada Rus İHA'sı tarafından hedef alındığı ifade edildi.

Manav, İHA kamerasından kendisi gören operatöre yalvararak kaçmaya çalıştı. Manav arabası etrafında kısa bir kovalamacanın ardından İHA dalış yaparak adamı hedef aldı.

Patlama sonucu manav şarapnel yaraları aldı ve beyin sarsıntısı geçirdi, ancak sağ kurtuldu. Adam, hastaneye kaldırıldı.

RUS KANALLARI 'AV DEVAM EDİYOR' DEDİ

Rus askeri kanalları, saldırıdan kısa süre sonra bu görüntüleri yayınlayarak, adamın Ukrayna ordusuna askeri kullanımı olan ürenler satan bir “Ukrayna ordusu işbirlikçisi” olduğunu iddia etti.

Aynı kanal, hayatta kalan manavı öldürmek için “avın devam ettiğini” belirterek, adamın hala Ukrayna ordusuna mal sattığını iddia etti.

Polis, bu saldırıyı Rus ordusu tarafından işlenen bir başka savaş suçu olarak tasvir etti.

Rus güçleri, uzun süredir Herson ve çevresinde neredeyse her gün insansız hava araçlarını kullanarak sivillere saldırıyor; bu araçları insanlara, araçlara, toplu taşıma araçlarına ve acil durum görevlilerine yöneltiyor.