AKP’li Yeşilyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında, CHP'nin önerdiği isimlerin komisyonlara alınmaması üzerine CHP'li üyeler salonu terk etti. CHP, komisyonlara katılmayacaklarını ve komisyon kararlarını mahkemeye taşıyacakları öğrenildi.

AKP’Lİ BAŞKAN, CHP GRUBUNUN ADAYINI KABUL ETMEDİ

AKP’li Belediye Başkanı İlhan Geçit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda encümen ve ihtisas komisyonları seçimleri yapıldı. CHP grubunun önerdiği isimlerin AKP’li başkan Geçit tarafından kabul edilmemesi CHP’lilerin tepkisine neden oldu. CHP grubu, imar komisyonuna CHP’li Cemal Gürsel Akgün’ü aday göstermek istedi. AKP’li Geçit, CHP’li Akgün’ün adaylığını kabul etmedi.

İlhan Geçit(Yeşilyurt Belediye Başkanı)

CHP GRUBU MECLİSİ TERK ETTİ

Akgün’ün adaylığının kabul edilmemesine tepki gösteren CHP Grup Sözcüsü Günnur Tabel, “Bizim grup kararlarımıza yani siz müdahale etmemeniz gerekir diye düşünüyorum. Ama kural da öyledir. Biz kimi öneriyorsak onun girmesi lazımdır. Bizim grup kararımız bu. Yani siz diyorsunuz şu arkadaş gelsin bu arkadaş gelsin. Buna siz müdahale edemezsiniz” dedi. AKP’li başkanın anlam verilemeyen tavrı sonrasında CHP grubu komisyon seçimlerini protesto etmek amacıyla meclisi terk etti.