Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait olmayan birçok söz zaman zaman Ata’ya aitmiş gibi sosyal medyada paylaşılırken, bu kez bir şoförler odasının girişine asılan söz ‘yok artık’ dedirtti.

Şoförler odasının girişine asılan “Şoför arkasında en gizli devlet sırlarının dahi konuşulabileceği insandır” sözü dikkat çekerken, Atatürk’e ait olmayan söz sosyal medyada tartışmaların odağı oldu.

HİÇBİR BELGEDE YOK AMA...

Atatürk’ün şoförlere verdiği değeri anlattığı iddia edilen 'Türk şoförü en asil duygunun insanıdır' sözünün bir varyasyonu gibi kurgulanan bu ifade, tarihsel hiçbir belgede yer almıyor.