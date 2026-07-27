Ukrayna savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarından Fire Point, Ukrayna'nın Rusya içine yaptığı, gündemden düşmeye saldırıların sorumlusu.

Bu şirketin ürettiği Flamingo füzeleri ve FP-1 İHA'ları Moskova'da havaya uçan petrol deposundan küle dönen e-ticaret deposuna kadar bir çok saldırıda kullanıldı.

Bu silahlar artık, Ukrayna ordusu ve Rusya'nın kayıpları eş anlamlı hale geldi. Günde yüzlerce üretilen bu silahların sorumlusu ise, savunma şirketinin CEO'su Iryna Terekh.

Ukrayna ordusu kadar Avrupa ordusunun da evrim geçirmesini sağlayan Terekh, Rusya'nın korkulu rüyası haline geldi.

Terekh, “Son birkaç ayda, ürünlerimizin kullanılmadığı herhangi bir derin vuruş saldırısından haberim yok” dedi. Fire Point mühimmatlarının kullanıldığı füze ve insansız hava aracı saldırıları, “ortalama olarak günde beş ila 15” sıklıkta gerçekleşiyordu.

BU FÜZE İÇİN SAVUNMA YOK

Haziran ayında Moskova Petrol Rafinerisi'ne yapılan saldırıdan, sadece iki hafta önce St. Petersburg'daki Wildberries e-ticaret deposunu kül eden İHA'lara kadar neredeyse her Rus hezimetinde, bu silahlar görev yapıyor.

1.150 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesine sahip Flamingo füzeleri, haziran ayında Harkiv’e 600 milden fazla uzaklıktaki Çeboksarı'da bulunan bir Rus askeri bileşen fabrikasını vurmak için kullanıldı.

Terekh’in belirttiğine göre bu mesafe "seyir füzesi görevleri tarihinde kaydedilen en uzun mesafeler” arasında yer alıyor.

CEO, her bir Flamingo füzesinin maliyetinin 600 bin doların biraz altında olduğunu ve bunun, yaklaşık 3,5 milyon dolarlık bir ABD Tomahawk füzesinden daha ucuz olduğunu söyledi.

Zikzak çizerek hava savunma Rus hava savunma sistemlerini kolaylıkla aşan bu sistem, Rusya'nın durduramadığı yegane füze haline geldi.

RUSYA'DAKİ KRİZLERİN MİMARI

Menzili 1.600 kilometreden fazla olan daha hafif yapıdaki FP-1 İHA'ları ise maliyetlerinin 55 bin ile 75 bin dolar arasında değişiyor.

Bu İHA’ların Rus petrol rafinelerine düzenlenen saldırılarda kullanılıyor. Bu operasyonlar sonucunda Rusya'nın rafineri üretiminin yüzde 20 oranında azaldığı ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Öyle ki Ruslar, karnelerle petrol almak zorunda kaldı. Rusya'nın yollarında terk edilmiş arabalar ve benzinliklerde yakıt için yaşanan kavgalar günlük bir olaya dönüştü.

Fire Point ayrıca Ukrayna’nın ilk balistik füzesini geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürürken, ilk fırlatmanın bu yılın sonuna kadar yapılması planlanıyor.

HER GÜN YÜZLERCE İHA ÜRETİYOR

Ukrayna ordusunun yerli belkemiğine dönüşen bu silahların üretimi için zamana karşı yarış da, saldırılar kadar hızlı devam ediyor.

Son aylarda Rusya sınırlarının derinliklerindeki hedeflere yönelik operasyonları desteklemek amacıyla ayda yaklaşık 100 adet uzun menzilli Flamingo seyir füzesi üreten Fire Point, savaşın kilit şirketine dönüştü.

Savunma sanayi CEO'su Terekh tarafından yapılan açıklamaya göre firma, sabit kanatlı FP-1 ve FP-2 İHA'larının üretimini de günde yüzlerce adet seviyesine çıkardı.

Bu İHA'lar, Ukrayna'nın yeraltı tesislerinde ve Avrupa Birliği'ne yakın sınırlarında bulunan noktalarda üretiliyor. Şirketin önünde duran tek şey ise, Avrupa bürokrasisi

YİNE GEÇ KALAN DESTEK

Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya yönelik 90 milyar Euroluk kredi onayında yaşanan gecikmenin ardından duraksayan geniş ölçekli üretim, sürecin tamamlanmasıyla birlikte yeniden ivme kazandı.

2022 yılındaki kuruluşundan bu yana hızlı bir gelişim gösteren şirket, şu anda Ukrayna genelinde 83 ve Danimarka’da 1 olmak üzere toplam 84 tesiste faaliyet gösteriyor.

Geçen yılın sonlarında 3 bin 500 olan çalışan sayısı 6 bine ulaşan Fire Point'in ürettiği mühimmatlarla Rus hedeflerine günde ortalama 5 ila 15 saldırı düzenlendiği bildiriliyor.

Şirket CEO'su Terekh, son aylarda gerçekleşen derin darbe operasyonlarının tamamında kendi ürünlerinin kullanıldığını belirtti.

PATRİOT'A ALTERNATİF ÜRETECEK

ABD Ordusu Avrupa Merkez Komutanlığı'ndan emekli General Ben Hodges, Ukrayna'nın ulaştığı kapasiteye ilişkin değerlendirmesinde, Ukrayna tarafının Rus hava savunmasını aşarak hassas vuruşlar yapabildiğini ve mühimmatların etki yaratacak büyüklükte harp başlığı taşıdığını açıkladı.

Ukrayna tahminlerine göre Rusya ayda 70 adede kadar Kh-101, 25 adet Kalibr ve 60 adet İskender M balistik füzesi üretiyor.

Şirket, kısa menzilli FP-7 modelinin bir varyantı üzerinden Ukrayna ve dokuz Avrupa ülkesinin katılımıyla "Freyja" adı verilen uluslararası bir hava savunma projesinde yer alıyor.

ABD yapımı Patriot sistemlerine alternatif oluşturmayı hedefleyen projede Fire Point, önleyici füze başına 1 milyon dolar hedef maliyetle fırlatıcı ve önleyici sistemleri üretecek.

Küresel Pac-3 füze üretiminin yıllık 600-700 adetle sınırlı olduğunu ve Orta Doğu'daki iki haftalık tüketimin bu miktara ulaştığını vurgulayan Terekh, Freyja teknolojisinin önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar test edilmesinin umulduğunu kaydetti.

Diğer yandan çoğunluk hissesi iş insanı Denys Shtilerman'a ait olan Fire Point'te, geçen yıl enerji yolsuzluğu suçlamasıyla gündeme gelen Timur Mindich ile hisse satışı görüşmeleri yapıldığı ancak herhangi bir anlaşmanın gerçekleşmediği bildirildi.

Terekh, savaş koşulları nedeniyle şu an ihracat yapmadıklarını ancak savaş sonrası ekonomide tarım odaklı bir yapı yerine yüksek katma değerli ürün ihraç eden bir konuma geçmeyi hedeflediklerini belirtti.