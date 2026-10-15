Dünyanın her yerinde kafe ve restoranlardaki ilginç konseptler müşterilerin ilgisini çekmeye başladı. Son olarak dikkat çeken kampanya Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan Fransız tarzı Metro St James kafesinden geldi. Metro St James kafesi, müşterilerine sunduğu ezber bozan ödeme yöntemiyle sosyal medyada gündem oldu.Kafe belirlediği özel tarihlerde sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında sipariş veren çiftlerden hiçbir şekilde nakit ya da kredi kartı talep etmedi. Çiftler hesabı garsonların önünde birbirlerini öperek ödedi.

YAPMACIK ÖPÜCÜKLER GEÇERSİZ SAYILIYOR

İşletmenin bu eğlenceli kampanyasındaki tek şart öpücüğün "gerçek ve samimi" olması. Garsonlar, sırf bedava kahve alabilmek için yapılan samimiyetsiz ve yapmacık öpücükleri kabul etmeyerek müşterileri geri çeviriyor. Sadece romantizmini ve sevgisini hissettiren çiftler masadan tek kuruş ödemeden kalkabiliyor.

BU SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE DE TEKRARLANMASI BEKLENİYOR

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran bu sıra dışı fikir, kısa sürede küresel bir akıma dönüştü. Dünyanın farklı ülkelerindeki çok sayıda kafe ve restoran da benzer konseptleri Sevgililer Günü gibi özel zamanlarda uygulamaya başladı.

"Partnerini öp, tatlını ve kahveni bedavaya getir" sloganıyla popülerleşen bu eğlenceli geleneğin, yaklaşan Sevgililer Günü’nde de birçok işletme tarafından yeniden hayata geçirilmesi ve romantik çiftlere unutulmaz bir sürpriz sunması bekleniyor.