Şu an dünya üzerinde tek kişide bulunan kan grubu, resmi olarak 48. kan grubu olarak kabul ediliyor. 15 yıl önce cerrahi bir müdahale için kendisinden kan örneği alınan kişi sayesinde bu kan grubu keşfedilmişti.

Fransız Kan Transfüzyon Ajansı'nın (EFS), bunu resmi hesabından "EFS, dünyanın 48. kan grubunu keşfetti!" mesajı ile yayınladı.

KAN GRUBU RESMEN TANINDI

Kan grubu Haziran ayının başında Milano'da Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği (ISBT) tarafından resmen tanındı. Bu kan grubunun hayat kurtarmak açısından kritik olduğunu söyleyen uzmanlar, güvenli bir ortamda yapılması gerektiğini söyledi.

KADIN HASTADA FARK EDİLDİ

Araştırmada yer alan tıbbi biyolog Thierry Peirar, bu kan grubunun 2011 yılında bir kadında hastada fark edildiğimi ve fakat o dönemler derinlemesine araştırma yapmak için yeterli kaynaklarının olmadığını söyledi.

TESADÜF ESERİ KEŞFEDİLDİ

2019 yılında ise bilim insanları DNA dizilimi sayesinde bu benzersiz kan grubunu genetik mutasyonla ortaya çıkardı. Kan keşfedildiği sırada kadın 54 yaşındaydı ve Paris'te yaşıyordu. Bu gizemli antikor fark edildiğinde ameliyata hazırlık yapılmaktaydı. Peirar, "Şüphesiz dünyada bilinen tek vaka o. Dünyada kendisiyle uyumlu tek kişi o" diyerek o süreci anlattı.

Kadının kan grubunun mutasyona uğramış geni taşıyan her iki ebeveynden aldığını tespit etti.